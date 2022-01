La Defensoría volvió a reclamar que se le retire la concesión a Edesur por mal funcionamiento

El secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Gastón Arias, aseguró hoy que el titular de este organismo bonaerense, Guido Lorenzino, “solicitó nuevamente al ENRE que se le quite la concesión a la empresa Edesur por el mal funcionamiento”.

En ese sentido, sostuvo en declaraciones a Télam Radio que se trata de una “mala prestación del servicio eléctrico en toda su área de concesión, que todos sabemos que es el Conurbano Sur, en municipios muy importantes en la provincia de Buenos Aires que abarcan más de ocho millones de habitantes, más de dos millones de usuarios”.

De esa forma, Arias manifestó que la Defensoría considera que “este contrato de concesión no ha sido cumplido por la empresa, y no han realizado las inversiones así como ya lo habían solicitado en el año 2020”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese entonces, “el titular del organismo había requerido que se le quite la concesión, y hoy nuevamente tenemos estos inconvenientes al primer calor intenso que se produce en la etapa estival”, afirmó.

“Esto no puede continuar dado que, como todos saben, la concesión de Edesur tiene aún más de 60 años por delante, cosa que nosotros consideramos a criterio del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, que es inviable dado que no se han realizado las inversiones, el servicio que se brinda no es de calidad y no da para más”, concluyó.

Con información de Télam