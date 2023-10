Una candidata de Milei pidió una ley para que los padres abandonen a sus hijos: cómo es el insólito proyecto

La representante del espacio de Javier Milei propuso un proyecto de Ley de "renuncia de la paternidad" y explicó: "No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener".

"Si las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos, ¿por qué los hombres tienen que mantenerlos?", soltó la candidata de la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine en una entrevista al canal de Youtube Neura. La representante del espacio de Javier Milei propuso un proyecto de Ley de "renuncia de la paternidad" y explicó: "No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener".

De "se embarazan para cobrar el plan" a "no usan forro para embarazarse". Lemoine sostuvo que su primer proyecto de ley va a ser que los varones puedan renunciar a la paternidad y no hacerse cargo, si tienen un hijo.

La repudiable explicación de Lilia Lemoine

A la hora de explicar el repudiable proyecto, Lemoine incluso se superó en los groseros argumentos: "Muchas mujeres dicen `si si acabá adentro que tomo la pastilla` , o pinchan un forro, para enganchar un tipo". Y agregó: "Se aprovechan de los tipos en medio de la calentura".

"La mujer cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si se hace cargo o no", cerró la candidata.

Las frases más peligrosas de Milei

Milei y la venta de armas

Milei apoyó la libre tenencia de arma. "Yo voy en la línea de Rudolph Giuliani (exalcalde de Nueva York), o sea mano justa, el que las hace las paga. Basta de esta basura (sic) de la doctrina Zaffaroni y de la corrección política", afirmó Milei en declaraciones a Todo Noticias al ser consultado sobre su postura en relación a la tenencia de armas.

"Que la gente pueda tener armas libremente", agregó el líder de La Libertad Avanza. Acto seguido, ante la consulta del periodista Diego Sehinkman sobre si "libremente" significa que se permitirá la venta también en el supermercado. Milei contestó: "No tengo problema. ¿Quién sos para restringirle la libertad a los otros?". En Estados Unidos, por ejemplo, algunos supermercados tienen armas a la venta en sus propias góndolas.

Qué quiere Milei con las adopciones y venta de niños

Se hizo viral en redes sociales un demoledor archivo donde Javier Milei propone un "mercado libre" no regulado por el Estado para las adopciones de niñas, niños y adolescentes. Fue en junio de 2022, cuando se mostraba en contra de la ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, aprobada en diciembre del 2020.

En declaraciones radiales, el diputado libertario se refirió a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y aseguró que en la normativa "entran en conflicto los dos derechos", donde termina primando el de la madre. "Algo que aportaría mucho a ese debate es que se permitiera que las adopciones fueran un mercado libre y no un mercado regulado por el Estado", opinó. Y lanzó: "Vas a ver como aquellas que quedan embarazadas, aún cuando no quieren, van a encontrarle una salida a la situación".

En junio del 2022, en diálogo con Ernesto Tenembaum, también se refirió al tema ante la consulta del periodista sobre si está o no de acuerdo con la venta de niños. "Hay un libro maravilloso que se llama 'Análisis general competitivo' de Kenneth Arrow. Cuando escriben eso, dicen 'mirá nosotros escribimos esto porque tienen determinadas propiedades normativas' y en ellas, es al mundo al que lo querría llevar... Pero después está el mundo real", comienza Milei. En el estudio, notando que no hay una respuesta, le repreguntan si está de acuerdo. "No, depende. Depende en qué términos lo estás pensando", marcó.

"La repregunta es correcta. A la mayoría de las personas que yo conozco, le decís '¿vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños? Te dirían 'no, me parece un espanto'", agregó el conductor. Y el libertario sentenció: "Digamos... Si yo tuviera un hijo no lo vendería".

Milei sobre la Dictadura genocida en Argentina

El candidato a presidente de La Libertad Avanza volvió a reivindicar las posturas negacionistas de su espacio en el debate presidencial y utilizó las mismas palabras que usó por años el primer presidente de facto de la última dictadura cívico militar, Jorge Rafael Videla.

En el bloque de convivencia democrática y derechos humanos, Milei afirmó que en la década de los 70 "hubo una guerra" en la que las fuerzas del Estado "cometieron excesos y, por tener el monopolio del Estado, les vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de montoneros y del ERP asesinaron y secuestraron gente".

La frase rememora los dichos pronunciados por Videla en 2010, en el marco del juicio oral que se le realizó a él, al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros 28 imputados, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Venta de órganos

El diputado nacional de La Libertad Avanza hizo una defensa de la venta de órganos. En una entrevista con el empleado del Grupo Clarín, Jorge Lanata, el legislador libertario sostuvo que el comercio ilegal de partes del cuerpo "es un mercado más" y hasta llegó a utilizar el argumento "mi cuerpo, mi decisión", tan repetido por el feminismo durante el reclamo por el derecho al aborto legal, para justificar su postura.

“El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que si vos dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas. Es una decisión de cada uno. Por qué no puedo disponer sobre mi cuerpo", afirmó Milei, en una entrevista con Radio Mitre.