Passerini: "Juntos por el Cambio endeudó al municipio de Córdoba en 150 millones dólares"

El intendente electo el último domingo explicó que Juntos por el Cambio llevó a Córdoba capital a ser el único municipio con deuda en dólares.

El intendente electo de Córdoba en las elecciones 2023 del último domingo, Daniel Passerini, reveló este martes que este municipio es el único del país con deuda en dólares, contraída durante la gestión de Cambiemos.

“La gente convalidó una gestión municipal que encabeza Martín Llaryora”, destacó Passerini en diálogo con El Destape Radio. "Recuperamos un municipio que estuvo en manos de JXC que, como hacen ellos, la dejó llena de deudas”, agregó.

En ese sentido, el intendente electo afirmó que “Juntos por el Cambio endeudó a la Ciudad de Córdoba en dólares”, y subrayó que “somos el único municipio en la Argentina endeudados en dólares" por un total de "150 millones de dólares de deuda que no fueron a ningún lado”. Así, se refirió a lo ocurrido durante la gestión de Ramón Mestre, de la UCR, jefe comunal entre 2011 y 2019. Acerca de lo ocurrido durante esos años de gestión, Passerini agregó que "el 90% de la plata que entraba al municipio se iba en sueldos” y que “había 100 mil vecinos sin agua potable y más de 60% de la ciudad sin cloacas”.

Al contrario, destacó que en la gestión de Martín Llaryora, de la que él fue viceintendente, “ordenamos la administración y construimos un Estado presente". "Hoy hemos urbanizado muchos barrios y mejoramos la educación pública. La gente eligió eso”, señaló.

El cruce de Passerini a De Loredo por las elecciones en Córdoba capital

También se refirió directamente a la elección del domingo, en la que Rodrigo de Loredo, de Juntos por el Cambio, fue derrotado pese a lo que indicaban las encuestas. “De Loredo decía que nos ganaba por paliza pero los antiinflamatorios los está tomando De Loredo”, lo cruzó.

En ese marco, añadió que "Luis Juez (candidato dijo que había habido reparto de droga en la campaña y a las 8 horas se supo que dos integrantes de su espacio, tenían vinculo directo con el narcotráfico, entre otras cosas, también por eso le ganamos”.

Passerini reivindicó la orientación peronista de su espacio, al afirmar que "los que están alejados del peronismo son los que no hacen nada por la pobreza. Provenimos de un peronismo que entiende a la Argentina como un país federal”. “Enseguida nos quieren pintar de amarillos y no tenemos nada de eso”, advirtió.

Aun así, se diferenció además del Gobierno nacional de Unión por la Patria. “Nos diferenciamos del gobierno nacional con la 125, no porque defendamos a la Sociedad Rural, si no porque Córdoba produce muchísima materia agropecuaria, se llevan todas las retenciones y no nos vuelve nada ni en regalías”, dijo, y agregó que "en Córdoba la gente vota diferenciado cuando vota municipal, provincial y nacional".