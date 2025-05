Dólares debajo del colchón: ARBA afirma que “la medida está floja de papeles”

Luego de que el Gobierno Nacional anunciara un nuevo blanqueo de capitales casi sin ningún tipo de restricciones, el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard afirmó que “la medida está floja de papeles y ellos lo saben, por eso ahora la reacción es enojarse”.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario provincial manifestó que “el gran problema que tiene el Gobierno es que no pueden acumular reservas”. Sobre la medida indicó que “el Gobierno no puede hacer cualquier cosa”, y que “no nos avisó nada, simplemente se anunció”.

Para Girard, “lo primero que tiene que hacer el Gobierno es sentarse a hablar con las provincias”, ya que coincide en que “hay que bajarle impuestos a las gran mayoría de las pymes, los laburantes, los consumidores; hay que repensar el sistema tributario”. Finalmente, el titular de ARBA dijo que “Milei además tiene el problema de pagar una deuda que él mismo sigue haciendo crecer".

Por otra parte, dijo que al anuncio del ministro Caputo, “se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados”. “No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo.

Provincia de Buenos Aires mantendrá los controles fiscales

Respecto del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, Cristian Girard, afirmó que la agencia “continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando”. “No hay modificaciones concretas en términos normativos”, dijo. “Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, remarcó.

Al respecto, el funcionario señaló que, “lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias”. En este último caso, las personas alcanzadas “ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles”, aclaró.

En relación al impacto en la provincia de Buenos Aires, subrayó que ARBA “sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”.