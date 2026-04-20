CEO de Unión Ganadera: "En la Argentina hay un prejuicio sobre todo lo que no es carne de vaca"

Nacho Genés, CEO de Unión Ganadera, habló con El Destape 1070

En un contexto desafiante para el sector frigorífico, Nacho Genés, CEO de Unión Ganadera, analizó el presente de la industria en diálogo con El Destape 1070. El ejecutivo destacó el sólido crecimiento de la firma durante el primer trimestre de 2025, aunque advirtió sobre las barreras culturales del consumidor local, asegurando que en Argentina aún persiste un fuerte prejuicio sobre cualquier producto que no sea estrictamente carne de vaca.

El mercado cárnico nacional atraviesa una etapa de transformación marcada por la coyuntura económica y los hábitos arraigados. Según Nacho Genés, uno de los principales obstáculos para la diversificación de la canasta proteica es la resistencia del público a probar alternativas. "En la Argentina hay un prejuicio sobre todo lo que no es carne de vaca", afirmó el CEO de Unión Ganadera, ejemplificando con la recepción de las hamburguesas de cerdo, un producto que ofrecen pero que aún lucha por ganar terreno frente a la hegemonía del vacuno.

A pesar de este sesgo cultural, la empresa logró un desempeño positivo en el inicio del año. Tras un 2024 más moderado, el primer trimestre de 2025 mostró señales de consolidación. Sin embargo, Genés no ignora la complejidad del escenario actual: "Está desafiante la situación; el rubro frigorífico está muy golpeado", señaló.

Costos logísticos y expansión: el plan de Unión Ganadera

La volatilidad de la materia prima es el factor que más presiona la estructura de costos de la compañía. Al depender directamente del precio de la hacienda y los mercados internacionales, Unión Ganadera debió aplicar ajustes recientes del 3% y el 7% en sus listas. No obstante, Genés aseguró que estas subas no han afectado el volumen de ventas gracias a una agresiva estrategia de penetración de mercado.

Actualmente, la firma lidera con su marca insignia, pero ha desarrollado líneas más económicas para captar a un consumidor con poder adquisitivo limitado por la inflación. "En Buenos Aires seguimos teniendo mucha oportunidad, pero estamos pensando en expandirnos en el resto del país", adelantó el directivo, marcando la hoja de ruta para los próximos meses.

Calidad técnica: por qué la hamburguesa argentina es superior a la de EE.UU.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la comparación técnica entre el producto nacional y el internacional. Genés explicó que la identidad de la hamburguesa argentina reside en su equilibrio nutricional y su comportamiento en la cocción.

Grasa en Argentina: El producto local promedia un 16% de grasa, con un límite tolerable del 20%.

Grasa en Estados Unidos: Las versiones norteamericanas suelen superar el 30% de contenido graso.

"Por eso allá se prenden fuego", bromeó el empresario, destacando que la preferencia del paladar argentino por productos menos grasosos es lo que distingue la calidad de su producción. Esta diferencia también se notó en las pruebas de mercado realizadas en Brasil, donde el consumidor está habituado a estándares distintos a los locales.