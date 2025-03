Asesor económico de Milei dijo que el acuerdo con el FMI será para salir del cepo

Ramiro Castiñeira, economista e integrante del equipo de asesores del presidente Javier Milei, afirmó que la deuda que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tomará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será para la salida del denominado "cepo cambiario".

"El Estado siempre le iba a tocar el timbre al FMI porque tenía un déficit fiscal promedio en la última década y media era de 30 mil millones de dólares del Tesoro Nacional por año. El ajuste en las cuentas públicas hace que el Estado se financie con impuestos", comentó el economista en una entrevista con El Destape AM1070.

"El peronismo se financiaba reventando el Banco Central, Cambiemos tomando deuda externa y ahora Milei, dado que tiene equilibrio en las cuentas públicas, se financia con impuestos", sostuvo, omitiendo que, tanto con LLA como con el macrismo, el titular de economía era Luis Caputo.

En ese marco, Castiñeira explicó que “la deuda que se va a tomar con el FMI no es para financiar al Estado, es para recapitalizar el Banco Central para tener, en algún momento del año, por propias palabras del Presidente, la liberación del mercado cambiario” y acotó: “Los pesos que están dando vuelta en la economía argentina tienen de respaldo títulos públicos. Lo que está haciendo la presidencia de Milei es sacarle los títulos públicos y no dólares”.

Según sostuvo el economista, “es la primera vez que la Argentina va a realizar un acuerdo con el Fondo con dos características, primero con equilibrio en las cuentas públicas y la segunda es que Argentina logra el acuerdo con el Fondo creciendo a un ritmo, según acaba de anunciar el INDEC, del 6,5% interanual” y señaló que "el objetivo final es recapitalizar el Banco Central con dólares frescos para poder liberar el mercado de cambio y en consecuencia que el crecimiento económico continúe”.

“Argentina no tiene dólares en el Central por culpa del kirchnerismo que los sacó todo y si eso no hubiese pasado, tendríamos de piso de reservas 140 mil millones de dólares”, opinó.

Castiñeira sostuvo que “el Banco Central compró 25 mil millones de dólares desde que asumió Milei y de esos utilizó más o menos 16 mil millones para pagar deudas que no tomó y por eso baja la deuda en términos netos”. También afirmó que la entidad monetaria "no logra acumular reservas no por lo que vende en el CCL sino por la oleada de deuda pública que está pagando durante su gobierno”.

Respecto al acuerdo con el FMI, sostuvo que todavía "se está armando" y “no está toda la información completa". Sin embargo, sostuvo que "lo más importante" es que está "el monto y el para qué", que es "fortalecer las reservas del Banco Central.

También sostuvo que "no podrá ser para otra cosa porque el Estado está en equilibrio” y que “tanto el gobierno nacional como el FMI quieren un tipo de cambio libre”. “Nadie quiere tomar más deuda, pero para no tomar más deuda hay que equilibrar las cuentas públicas”, consideró.

Por último, el asesor advirtió que “la idea de cerrar el Banco Central no necesariamente está descartada”.