El Nobel Paul Krugman y otros economistas cuestionan recorte de calificación a EEUU de agencia Fitch

El ganador del Premio Nobel de Economía, el economista Paul Krugman, y otros analistas, criticaron hoy la decisión de la agencia calificadora Fitch de recortar la calificación de deuda de los Estados Unidos de AAA a AA+

“Fitch rebaja a los Estados Unidos, una decisión ampliamente ridícula: ni siquiera tiene sentido si se sigue su propio criterio”, afirmó el economista laureado en su cuenta de Twitter, red social que está siendo redenominada X.

En otro mensaje Krugman, quien oficia actualmente de columnista en el diario The New York Times, afirmó que “seguramente hay una historia detrás de esto, pero sea cual fuera, es acerca de Fitch, y no de la solvencia de Estados Unidos”.

La agencia justificó la rebaja de la calificación en “el deterioro fiscal previsto para los próximos tres años, una carga de la deuda pública elevada y creciente, y la erosión de la gobernanza en relación con sus homólogos con calificación "AA" y "AAA" durante las dos últimas décadas, que se ha manifestado en repetidos bloqueos del límite de la deuda y resoluciones de última hora".

Los analistas de Fitch, quienes ya habían advertido de un potencial recorte en mayo en momentos donde demócratas y republicanos aún no habían acordado aumentar el techo de deuda, apuntaron también a la falta de progreso sobre “los crecientes gastos sociales”.

Además de Krugman, otros economistas manifestaron su desacuerdo con la decisión.

El exsecretario del Tesoro, Laurence Summers, afirmó que, si bien existen razones para preocuparse respecto de la trayectoria a largo plazo del déficit estadounidense, la habilidad del país para cumplir con sus deudas nunca estuvo en duda.

Asimismo, consideró como “absurda” la idea de que la propia modificación de nota provoque un mayor riesgo de default.

“Por el contrario, los datos del último par de meses mostraron que la economía es más fuerte de lo que la gente pensaba, lo cual es bueno para la sostenibilidad de la deuda. No puedo imaginar a ningún analista de crédito que le de peso a esto”, apuntó Summers en diálogo con Bloomberg TV.

Del mismo modo, el economista Mohamed El-Erian consideró que la decisión de Fitch es “un movimiento extraño”, y que es poco probable que impacte en los mercados.

“La vasta mayoría de economistas y analistas de mercados probablemente estén perplejos por las razones citadas y por el momento que escogieron para hacerlo. Lo más probable es que sea ignorado”, dijo en su perfil de Twitter.

De todos modos, Fitch no es la primera agencia en revisar a la baja la nota de Estados Unidos: Standard & Poor´s lo hizo también en 2011, y desde entonces la dejó en AA+.

La única agencia de prominencia que continua con la nota AAA es Moody's.

Fitch justificó también su decisión en que la deuda estadounidense alcanzaría el 118% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025, más del doble que el promedio de 39% que poseen quienes ostentan una calificación AAA, y para adelante estimó que crecerá aún más, incrementando la vulnerabilidad del país a shocks económicos.

En los primeros nueve meses del actual año fiscal, el déficit federal alcanzó los US$ 1,39 billones, con una suba anualizada del 170%, en parte, como efecto de la suba de tasas de interés que incrementó los costos de la deuda en un 25%.

Algunos analistas, en cambio, están de acuerdo con los argumentos de Fitch pero no con el momento en el cual decidió tomar la decisión.

“La decisión de Fitch citando el deterioro en gobernanza, las preocupaciones por la sustentabilidad de Medicare y el crecimiento de gastos en intereses no está equivocado”, afirmaron los economistas Stuart Paul y Anna Wong, pero señalaron que “el momento de hacerlo es extraño” pues llegó “dos meses después de resolverse el debate por el techo de deuda y con el crecimiento del segundo trimestre sorprendiendo al alza”.

En respuesta a las críticas, James McCormack, director de Calificaciones Soberanas y Supranacionales de Fitch, reiteró que la revisión se basa en perspectivas a mediano plazo que están “caracterizadas por déficits crecientes y mayor deuda”, más que por la posibilidad o no de una recesión en el corto plazo.

“No estamos confiados en que se acuerden e implementen políticas para corregir el deterioro fiscal”, agregó McCormack.

Con información de Télam