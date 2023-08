Estiman que decisión del BCRA con el dólar es "correcta" para cuidar reservas y calmar al mercado

La decisión del Banco Central de aplicar una devaluación del 21,6% en el tipo de cambio oficial es "correcta" para cuidar el nivel de las reservas internacionales y evitar una mayor "incertidumbre" en el mercado de divisas, en un contexto en el que no cuentan con mucho margen para encarar otro tipo de iniciativas.

Así lo señalaron a Télam la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi; el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Federico Zirulnik; el gerente de Negocios de Southern Trust, Javier Marcus; y el estratega de Renta Fija de Adcap Grupo Financiero, Javier Casabal.

"Los mercados cambiarios en un escenario como el argentino de tanta incertidumbre, hay que gobernarlos porque si no, te gobiernan", sentenció Rossi, para quien "la decisión de poner un piso y mantenerlo, es acertada" y advirtió que con la medida se buscó hacerle frente a "la incertidumbre que había sobre cómo iban a abrir los mercados", que "podía haber sido peor" si no se realizaba el ajuste del tipo de cambio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Marcus, por su parte, sostuvo que "ante los resultados de las elecciones, el BCRA decidió dejar de perder reservas y con un salto del tipo de cambio incentivar la oferta de los exportadores y reducir la demanda por importación".

"Además, aseguraron que queda fijo", agregó el analista, en referencia a la decisión de mantenerlo sin cambios hasta la elección de octubre, algo que para Marcus "da incentivos a vender, porque con el paso del tiempo se aprecia por la inflación, si lo pueden contener".

En tanto, Zirulnik consideró que el ajuste en el tipo de cambio "no había mucho margen para no hacerlo", por entender que el Gobierno "tiene la exigencia del FMI, que si bien se logró un acuerdo a nivel staff, para la aprobación del Board se exigía dicha devaluación".

"No hacerlo podía implicar que el desembolso de US$ 7.500 millones no llegue y quedarse sin reservas", indicó, para asegurar luego que "obviamente, va a tener repercusión en precios".

Para Casabal, "el Gobierno está aprovechando la oportunidad para reducir la fragilidad del mercado cambiario y está abriendo a el tipo de cambio especial para intentar obtener algunos dólares, o proteger los pocos que hay en las reservas", poniendo como ejemplo a "los exportadores de soja, que habían quedado afuera en esta última etapa" del Programa de Incremento Exportador.

"Teniendo en cuenta que los exportadores de soja estaban vendiendo a $ 200 hace un año, y luego de una inflación arriba de 100%, el nivel de $ 350 todavía parece bajo, especialmente cuando se combina con cierta expectativa de una nueva administración reduciendo retenciones", evaluó el especialista de Adcap.

En ese sentido advirtió que el interrogante es "cuán creíble suena el nuevo nivel".

Rossi puso de relieve que "la última semana en términos cambiarios fue muy movida" y en ese marco "la responsabilidad de quienes gobiernan nuestro mercado cambiario es tomar decisiones inmediatas que busquen, minimizar esas corridas cambiarias que se intentan dar".

"El objetivo del gobierno es múltiple: por un lado, cuidar el crecimiento y la producción y por el otro, sostener las reservas", para lo que se cuentan con "las herramientas del cepo y el control de cambios, pero también tenemos herramientas paralelas para lo que llamamos 'gobernar la brecha'", manifestó.

En ese sentido, remarcó que "una brecha mayor a la que estamos viendo hubiese complicado aún más esta gestión cambiaria", por lo que consideró que "las medidas que se tomaron esta mañana son las correctas para cuidar nuestras reservas internacionales".

Con información de Télam