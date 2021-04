Argentina es, junto con Chile y México, uno de los tres únicos países de la región que obtuvo superávit de cuenta corriente en 2020.

"Medido como porcentaje del PBI, (el superávit) trepó al 0,8%, en contraposición al déficit de economías como Colombia (-3,4%), Estados Unidos (-3,1%), Canadá (-1,9%), Brasil (-0,7%) y Uruguay (-0,5%), entre otros", indicó el análisis elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav. Además, subrayó que el superávit de Argentina resultó el tercero de Latinoamérica, detrás del de Chile (1,4%) y México (2,4%).

El documento dio cuenta de que el superávit argentino de cuenta corriente fue de US$ 2.985 millones, lo que significó una variación positiva de US$ 6.982 millones con relación al déficit computado en 2019. Durante el cuarto trimestre del año pasado, la cuenta corriente había arrojado un déficit de US$ 1.372 millones a causa de una ralentización de las exportaciones como consecuencia de la crisis cambiaria.



"Las fuertes expectativas devaluatorias del último trimestre desalentaron las ventas externas, puesto que los exportadores proyectaban un fuerte aumento del precio de la divisa norteamericana", explicaron al respecto.



En relación a la cuenta servicios, componente de la cuenta corriente, resultó deficitaria en US$ 675 millones en el cuarto trimestre de 2020, lo que significó un deterioro de US$ 85 millones respecto a 2019 y un saldo negativo de US$ 3.357 millones. En la cuenta servicios se registran, entre otros, los ingresos y egresos en concepto de viajes, es decir, el saldo entre los gastos de turistas residentes y no residentes.

Asimismo, los rubros de transporte y cargos por propiedad intelectual presentaron saldos negativos de US$ 289 millones y US$ 259 millones respectivamente. En contraposición, otros servicios empresariales arrojaron un superávit de US$ 179 millones. Por su parte, la cuenta ingreso primario, que registra principalmente los pagos de los intereses a las personas que posean activos (reales o financieros) en naciones diferentes a la que residen, presentó en el cuarto trimestre 2020 un saldo negativo de US$ 2.186 millones.



Esto significó una reducción del déficit de US$ 1.935 millones respecto al mismo período del año 2019 (US$ 4.121 millones), a causa de una marcada contracción del saldo de intereses por US$ 1.298 millones y en las utilidades y dividendos por US$ 640 millones.

Respecto a la cuenta financiera (pagos destinados a la compra-venta de activos en el exterior), el documento precisó que "presentó un ingreso neto de capitales de US$ 549 millones como consecuencia del incremento en la adquisición neta de activos financieros por US$ 1.377 millones y de un aumento neto de pasivos por US$ 1.926 millones".



Asimismo, la capacidad neta de financiamiento, que resulta de sumar los saldos de la cuenta corriente y de la cuenta de capital, en el trimestre bajo estudio se ubicó en US$ 1.329 millones. Por último, la estadística indicó que la cuenta financiera cerró el año con un egreso neto de capitales de US$ 4.158 millones.