Ruido interno en el Gobierno: Sturzenegger anticipó devaluación y tuvo que desmentirse

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo que el esquema cambiario será "muy pronto" de flotación, una frase que generó dudas y confusión en el mercado por el anticipo de una devaluación. Minutos después, el Ministerio de Economía, a través de uno de los asesores de Luis Caputo (Felipe Núñez), tuvo que aclarar que no habrá cambios en el dólar. No solamente eso, el propio Sturzenegger debió salir a desmentir esa versión.

"Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto", dijo Sturzenegger en un evento organizado por Bloomberg, en un cable citado por esa agencia de noticias, una de las principales fuentes de información para los inversores. La frase recorrió rápidamente las pantallas de la city porteña por el significado de esa expresión, que dejaba saber que habría un reajuste al plan económico, posiblemente luego de las elecciones.

A través de la red social X, Sturzenegger expresó: "Para evitar malentendidos respecto a mi presentación hoy en el Bloomberg Regulatory Forum quiero aclarar que de ninguna manera dije ni quise expresar la posibilidad de un cambio de régimen cambiario o que las bandas pudieran modificarse". Y agregó: "Lo que dije es que Argentina tiene un sistema de bandas cambiarias que se abren en el tiempo y que posibilitan eventualmente una transición ordenada a un régimen de flotación. El cable de Bloomberg puede llevar a una confusión y por eso la necesidad de aclararlo".

Morgan Stanley pronostica una disparada del dólar en Argentina después de las elecciones

El banco de inversiones Morgan Stanley pronosticó una disparada del dólar en la Argentina después de las elecciones legislativas nacionales, con distinto nivel de presión dependiendo el resultado que entreguen las urnas. La entidad de Wall Street sostuvo en un informe para sus clientes que la política monetaria y la cambiaria deberán ajustarse tras los comicios del 26 de octubre, independientemente del resultado, aunque el margen de maniobra será distinto según cómo salga parado el oficialismo.

En este sentido, el reporte planteó que “un escenario de continuidad facilitaría una transición más ordenada, mientras que una victoria opositora podría generar mayor volatilidad y presiones sobre el tipo de cambio”. Asimismo, remarcó que “el principal objetivo después de los comicios debería ser acumular divisas, más allá del paquete de asistencia de Washington”, en referencia al swap de US$20.000 millones acordado con el Tesoro estadounidense.

Ante la proximidad de las elecciones, Morgan Stanley esbozó tres escenarios para el dólar en los últimos dos meses del año con un denominador común que es la tendencia alcista que dependiendo el resultado se puede incrementar. Al respecto, precisó que “simulamos tres escenarios, en todos la principal oposición obtiene cerca del 35% de los votos, y el respaldo al oficialismo varía entre menos del 30% y el 40%”.

Los escenarios que proyecta Morgan Stanley