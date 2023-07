¿Qué diferencia hay entre el dólar cara chica y grande?

En muchos lados, se diferencia entre el dólar de "cara chica" y "cara grande", llegando a haber incluso diferencias en su valor. ¿Qué dice la ley respecto a esto?

Históricamente, en Argentina el dólar es utilizado como resguardo de valor y ahorro. De hecho, muchas transacciones importantes en la economía nacional, como la compra y venta de propiedades, se hacen bajo la cotización de la moneda estadounidense.

Ante eso, nuestro país es la nación, después de Estados Unidos, que mas dólares físicos posee entre su población. Y una de las cuestiones más conocidas es la diferencia entre los billetes "de cara chica" o "cara grande", donde puede llegar a haber hasta una diferencia en el valor real de la moneda. ¿De dónde surge esta diferencia? ¿Es realmente importante? ¿Y hasta cuánto puede impactar en el valor total del billete? Estas preguntas y varias más intentamos responderlas en este artículo.

¿Qué diferencia hay entre el dólar cara chica y cara grande?

Los dólares cara grande son mas modernos y tienen mas medidas de seguridad

El dólar "cara chica" es uno de los billetes de mayor antigüedad en circulación, mostrando el rostro de Benjamin Franklin en un pequeño recuadro, en contraste con los diseños más recientes, como el "cara grande" o "cara mediana" y el billete azul, los cuales cuentan con mayores medidas de seguridad.

Dentro del circuito legal, todos los billetes de dólar mantienen el mismo valor, sin importar si son de "cara chica", "cara grande" o azules, excepto en operaciones inmobiliarias y concesionarias de vehículos. Pero es importante tener en cuenta que en el mercado paralelo o informal, estos billetes tienen un valor inferior, debido a sus menores medidas de seguridad y antigüedad. En consecuencia, fuera de Estados Unidos, donde todavía son aceptados, su valor ha disminuido incluso en países como Argentina.

Es comprensible que muchos ahorristas se pregunten dónde pueden cambiar sus dólares de "cara chica", considerando que los bancos no ofrecen el cambio por otros diseños, dado que para ellos, tienen el mismo valor. Sin embargo, hay una opción para aquellos que deseen cambiarlos en el banco: Depositar los billetes de "cara chica" en tu cuenta bancaria, ya sea en ventanilla o por cajero automático, es una manera de cambiarlos por los nuevos billetes. Tras hacerlo, después de 24 horas o más, podés acudir nuevamente al banco para retirar los dólares de tu cuenta y, si tenés suerte, recibir billetes de otros diseños, como los azules.

Es necesario señalar que esta opción no es completamente segura, ya que es posible que el banco te entregue nuevamente billetes de "cara chica", y dado que son válidos en el circuito legal, no se puede hacer reclamo alguno. Otra alternativa es recurrir a las casas de cambio, donde podrías realizar el cambio pagando una comisión que oscila entre el 1% y el 3%.

Por último, siempre existe la posibilidad de cambiar los billetes de "cara chica" con un familiar, amigo o conocido que viaje a Estados Unidos, ya que allí, al ser el país emisor, todos los billetes tienen el mismo valor.

¿Qué billetes de dólares siguen siendo válidos?

¿Cómo cambiar tus dólares por dólar cara grande?

De acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos, todos los billetes de dólar, independientemente del momento en que fueron emitidos, aún tienen validez. Sin embargo, es más común encontrar en circulación aquellos billetes emitidos desde 1900 hasta la actualidad.

Existen algunos billetes poco comunes, como los de denominaciones de u$s 500, u$s 1,000, u$s 5,000 y u$s 10,000. Sin embargo, debido a su rareza y valor coleccionable, su presencia en la circulación es escasa, y suelen tener un valor superior al nominal.

¿Cuál es la diferencia entre el dólar "cabeza chica" y el "cara grande"?

A simple vista, la principal diferencia radica en el tamaño de la imagen de Benjamin Franklin en el billete. En el dólar "cabeza chica", su rostro aparece en un pequeño óvalo, mientras que en el billete "cara grande", su retrato ocupa un espacio mucho más amplio.

Otra distinción significativa se encuentra en los niveles de seguridad. Por ejemplo, algunos billetes "cabeza chica" carecen de una banda de seguridad, lo que dificulta la identificación de billetes falsos. En contraste, los billetes denominados "azules" cuentan con una amplia variedad de medidas de seguridad destinadas a prevenir el fraude.