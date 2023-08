La propuesta de Brasil para que la Argentina no pierda dólares y cuide sus reservas

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, por lo cual de concretarse esta propuesta se desinflaría la presión sobre las reservas del Banco Central.

El gobierno de Brasil le propuso al de Argentina poder pagar sus importaciones en yuanes, la moneda china, según explicó el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad. El país vecino el el principal socio comercial de Argentuna, lo cual podría desinflar la presión sobre las reservas del Banco Central.

En una rueda de prensa, Haddad afirmó: "Ya enviamos al Gobierno argentino una propuesta de garantía en yuanes para las exportaciones brasileñas. Una garantía con el Banco do Brasil para hacer el cambio al real". Y agregó: "Es algo bueno para los exportadores brasileños. Será una buena noticia si Argentina acepta".

Argentina sufre la escasez de dólares y la crisis económica, dos situaciones que dificultan que pueda pagar las compras que hace fuera del país, informó la agencia de noticias Xinhua. Al principio, Haddad explicó que la Argentina pagaría las compras de productos de Brasil en yuanes y la sucursal del Banco do Brasil en Londres convertiría la moneda china en reales, antes de enviar las cantidades a los exportadores brasileños.

Win win para ambos

Tal como se está probando, las conversiones se limitarían inicialmente a entre 100 y 140 millones de dólares. Según Haddad, la operación aumentaría la seguridad de los exportadores brasileños, que temen ser objeto de impagos por parte de empresas del país vecino.

Según el ministro, tanto el Tesoro Nacional como el Banco do Brasil están de acuerdo con el mecanismo propuesto. "Para los exportadores brasileños será una buena noticia si la Argentina está de acuerdo, porque podrán tener algún flujo de ventas de sus productos con una garantía del 100 por ciento.

Para Brasil no hay problema, porque el cambio se hará del yuan al real y esto "también tranquiliza al Tesoro Nacional de que no hay riesgo de impago; una garantía que el Tesoro consideró adecuada y que el Banco do Brasil aceptó", aseguró el ministro. El comercio entre Brasil y la Argentina se realiza actualmente en dólares.

En enero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su homólogo argentino Alberto Fernández discutieron la posible creación de una moneda común entre los países para mediar en el comercio regional.

La influencia brasileña en el ingreso argentino al BRICS

El gobierno nacional celebró la inclusión de la Argentina al bloque BRICS integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El jefe de Estado destacó que generará un enorme peso financiero que tiene en cuenta "las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar general". Pero por qué puede generar un cambio significativo para el país.

Los cinco países que lo integran -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- representan más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB y el 18% del comercio mundial. Contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios.

Para ocho provincias el principal destino exportador es China (Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa). Trigo, bienes de la industria automotriz y vinos destacan en la canasta exportadora de las 4 provincias que tienen a Brasil como principal destino (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja). La importancia de la industria aceitera hacen de India el principal socio comercial de Santa Fe y también de San Juan, el primer mercado del oro que se exporta desde la provincia cuyana.