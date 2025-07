Diego Giacomini, ex amigo y mentor del actual presidente Milei, criticó duramente al modelo económico.

El economista Diego Giacomini, uno de los mentores de Javier Milei en la escuela austríaca, salió a cuestionar con firmeza la actual gestión económica del ministro Luis “Toto” Caputo en medio de la escalada del dólar y la visión del presidente sobre la economía. Según Giacomini, Caputo “se está agotando” y es “el artífice de un negocio financiero que se acabó”.

En diálogo con Radio 10, el analista explicó que Caputo llegó para hacer “movimientos financieros muy hábiles”, pero que esas herramientas ya no funcionan como antes, por lo que su etapa estaría llegando a su fin.

Giacomini es una persona que supo ser muy cercana al actual presidente de la Nación, ya sea como amigos personales y también como colegas. Han firmado decenas de artículos juntos y cuatro libros, entre ellos:

Política Económica Contrarreloj (2014)

Maquinita, Infleta y Devaluta (2016)

Otra vez sopa: maquinita, infleta y devaluta (2017)

Libertad, libertad, libertad (2019)

Para Giacomini, la combinación de un ministro agotado y un presidente con ideas contradictorias podría profundizar la crisis económica. Advirtió que, sin un cambio urgente, el país enfrentará mayores dificultades para estabilizarse y crecer en el corto plazo.

Además, Giacomini evaluó la posibilidad de que Caputo sea reemplazado y mencionó a Federico Sturzenegger y a José Luis Espert como posibles sucesores, aunque advirtió que “no hay en el banco de suplentes mucho”.

Diego Giacomini fue amigo personal de Milei y juntos escribieron libros y artículos.

Fuertes críticas de Giacomini a Javier Milei

Por otro lado, el economista no se guardó críticas para el presidente Milei, a quien definió como alguien con una “mezcolanza intelectual en el cerebro económico que solamente lleva a errores e inconsistencias”.

Giacomini aseguró que, aunque él había introducido a Milei en la escuela austríaca de economía, los conceptos que el presidente maneja están “agarrados con alfileres”, lo que deja en evidencia una falta de coherencia en su discurso y análisis.

En relación a la estrategia de “bajar las expectativas” del público, Giacomini vinculó esta práctica a la teoría de las expectativas económicas de Blinder, a quien reconoció como una influencia respetada por Milei. Explicó que esta teoría plantea la necesidad de advertir a la sociedad que la realidad económica puede ser peor de lo esperado para que ajusten sus expectativas.

No obstante, el economista rechazó la idea de que para cumplir esa estrategia sea necesario “inventar un enemigo”, calificando esa acción como un “condimento adicional” de carácter político que no tiene relación con la teoría económica.

En ese marco, se refirió a la polémica por el off de Caputo con Alejandro Fantino que se viralizó con un mensaje pesimista sobre el futuro económico, y que luego intentaron desmentir. Giacomini dijo no haber visto el video original, pero sostuvo que si el mensaje provenía de Milei, era “cantado que iba a ocurrir” esa reacción, ya que “Javier maneja” esta teoría, mientras que “Toto Caputo no la maneja”.