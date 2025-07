Sube el dólar futuro: señal de que el mercado espera una nueva devaluación de Javier Milei y Luis Caputo.

Tras el lapidario informe del JP Morgan, aconsejando desprenderse de bonos argentinos en pesos, el mercado de dólar futuro volvió a subir con fuerza y no hubo intervención oficial que valga. La posición a diciembre de este año en el mercado a futuro ya coquetea en los 1.400 pesos (1.394,5 para ser exactos). A estos valores el mercado espera una devaluación de al menos el 13,7%, aunque no está claro si será antes o después de las elecciones legislativas. La posición más alta, por lo pronto, sigue siendo el último mes del año.

El Gobierno no deja de recibir malas señales del mercado. No consiguió una mejora en la calificación de su deuda por parte de la agencia MSCI, que lo mantuvo como mercado de frontera (cerrado), y ahora el JP Morgan asesorando a sus socios de no invertir en bonos en pesos. La respuesta fue una fuerte caída en los activos financieros que se reflejó en la suba del Riesgo País y del valor del dólar en las cotizaciones financieras.

Todas las miradas apuntan a la acumulación de reservas, una promesa que el Gobierno está cada vez más lejos de cumplir, salvo que lo haga con deuda (pero el mercado ya se le está cerrando al ministro Caputo). En el mercado a término, el dólar futuro opera en alza, luego de varias jornadas intervenido para dar la sensación de pax cambiaria.

Los frentes abiertos en la economía de Milei: qué va a pasar con el dólar

El JP Morgan valoró el proceso de desinflación y la mejora fiscal acumulada, pero señaló riesgos asociados a la merma de ingresos registrados por el sector agropecuario, la persistencia de salida de divisas por turismo y la incertidumbre electoral que, según consideran, podría profundizarse en los próximos meses.

En este caso, la Mesa de Enlace agropecuario había vuelto a pedir que se mantengan la baja en las retenciones frente a un dólar a todos luces atrasado. El Gobierno no lo prorrogó. Y en las últimas horas un controversial fallo de una juez estadounidense obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares y ceder el 51% de las acciones de YPF como “compensación” por la estatización de la petrolera en manos de privados.

El informe del banco de estadounidense advierte que, “con el pico de ingresos agrícolas ya superado, la probabilidad de salidas continuas de divisas por turismo, posible ruido electoral y cierto bajo rendimiento del peso, que motiva una intervención cambiaria a través de derivados, preferimos dar un paso atrás y esperar a que haya mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos”.

La Secretaría de Finanzas, en tanto, sólo logró renovar 58% del vencimiento de deuda y la semana próxima habrá una liquidez de 4,3 billones de pesos que podrían tener destino de dolarización, presionar sobre los dólares financieros, y generando una nueva brecha con la cotización del dólar oficial que opera en el mercado de cambio.

Crítico informe del JP Morgan, que recomienda bajarse del carry trade en Argentina.

Chau carry trade: la señal que alerta por una suba del dólar

La entidad señala que la estrategia que recomendaba previamente consistía en la adquisición de LECAPs y su cobertura a través del mercado de dólar contado con liquidación (CCL). Con esa estrategia, como indica el texto, se obtuvo una ganancia de 10,4% descontando costos de transacción, gracias a la estabilidad que logró el Banco Central tras la implementación del nuevo régimen cambiario a mediados de abril.

Pero ahora el mercado ve que los dólares no llegan y no habrá posibilidad de volver a pasarse a dólares para irse de la operación. El banco justificó su decisión de recomendar la toma de ganancias señalando que los ingresos extraordinarios por exportaciones agrícolas “ya quedaron atrás” y que el turismo generando presión sobre la demanda de divisas. A esto se suma la cercanía de las elecciones legislativas nacionales, que podrían aumentar la volatilidad de los activos locales.

El clima financiero vuelve a reflejar los temores a una debilidad política de Milei, que le impida seguir adelante con su programa de “motosierra”, pero también a los muy malos datos de la economía real que ponen en riesgo la capacidad de pago del país, en especial para hacer frente a los compromisos externos.

Mientras tanto, Caputo sigue tomando deuda. El Tesoro ya captó 1.500 millones de dólares colocando un bono nominado en pesos, con tasas de rendimiento que se ubican entre 13% y 15% en dólares. El Banco Central, en tanto, tomó un crédito REPO (crédito contra garantía en títulos públicos) por 2.000 millones de dólares y colocó otro bono Bopreal por 810 millones de dólares, llevando el total de la emisión al orden de los 13.000 millones de dólares.

Desde abril pasado, Argentina se endeudó con organismos internacionales y bancos y fondos de inversión por:

Fondo Monetario Internacional: 12.409 millones de dólares

Banco Mundial: 1.500 millones de dólares

Banco Interamericano de Desarrollo: 500 millones de dólares

Bonte: 1.500 millones de dólares

REPO: 2.000 millones de dólares

Bopreal: 810 millones de dólares

En total, fueron 18.719 millones de dólares (esta suma no contempla el nuevo endeudamiento en pesos, que surge de la capitalización de los intereses de la deuda que se va renovando cada mes) la deuda que tomó Milei, Caputo y Bausili en solo dos meses. El mercado cree que ese ritmo es totalmente insostenible.