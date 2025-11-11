El Gobierno quiere levantar el cepo cambiario por completo

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, afirmó este martes que las restricciones cambiarias no “tardarán” en ser levantadas. El segundo de Santiago Bausili explicó que desde la entidad financiera están realizando “el esfuerzo de la estabilidad macroeconómica” manteniendo los “derechos contractuales”.

“El cepo no era equitativo porque tenían acceso (en referencia a los dólares) las grandes empresas, pero las pequeñas y las personas no. Quedaron restricciones pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser levantadas”, sostuvo. Así lo expresó Werning en una exposición en el Argentina Fintech Forum.

“Es un momento de mucho entusiasmo”, manifestó frente a referentes del sector financiero local e internacional. A su vez, detalló que desde el equipo económico están llevando adelante una serie de regulaciones que funcionan como “iniciativas” que “no solo buscan que haya más crédito y más barato para el sector privado, sino que se fomente el sector interno”.

Quién puede comprar dólares en Argentina

Las personas físicas residentes generalmente pueden comprar dólares sin límites de monto a través de canales bancarios (home banking), siempre que cumplan con ciertos requisitos y no estén alcanzadas por restricciones específicas. Sin embargo, existen condiciones y limitaciones importantes a considerar.

Compra de dólares: requisitos y condiciones generales

Ser persona física residente: Aplica a individuos que residen en el país.

Ser mayor de 18 años: Se debe tener la mayoría de edad para operar.

Contar con CUIT/CUIL: Es necesario tener un número de identificación fiscal válido.

Poseer una cuenta bancaria: La operación se realiza a través de una cuenta bancaria en pesos y/o dólares en una entidad financiera autorizada.

Capacidad económica: Se deben acreditar ingresos y/o activos consistentes con la capacidad de ahorro en moneda extranjera.

Restricciones importantes

Aunque se eliminó el límite mensual de U$S 200 para la compra a través del mercado oficial por canales digitales de bancos, se mantienen otras restricciones.