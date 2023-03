El Gobierno busca tranquilizar al mercado: convocan a una reunión con bancos, fondos de inversión y aseguradoras

Este martes, el dólar blue se disparó 10 pesos y cerró a $ 394. El Gobierno intenta calmar las aguas en un escenario cada vez más complejo y cargado de incertidumbre. El encuentro será previo a la apertura de los mercados.

En medio del cimbronazo del dólar blue, la escasez de reservas y los rumores sobre un eventual desdoblamiento, el Gobierno convocó para este miércoles a las 8:30 a una reunión a bancos, fondos de inversión y empresas de seguros en el Ministerio de Economía. Según pudo saber El Destape, se abordará el camino a seguir respecto al canje de deuda en pesos pero también habrá tiempo para compartir visiones de un escenario cada vez más complejo en materia económica.

"Un desayuno de trabajo para intercambiar opiniones de contexto", precisó una fuente del Palacio de Hacienda a este medio. Más allá del hermetismo en el círculo que rodea al ministro Sergio Massa, el horario del meeting con los popes del sector financiero -previo a la apertura del mercado cambiario- despierta las especulaciones sobre la necesidad que percibe el Gobierno de calmar las aguas en tiempos agitados.

Este martes, el dólar blue se disparó 10 pesos y cerró a $ 394. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 100%. El efecto sequía pone en alarma el nivel de reservas del Banco Central, que verá una merma gigante en sus proyecciones sobre acumulación de dólares.

El lunes, el Gobierno estiró a fin de mes el vencimiento de US$ 2.700 millones previsto para este martes y miércoles con el Fondo. La medida se tomó ante la imposibilidad de enfrentar el pago sin debilitar las reservas, que desde principio de año se contrajeron en US$ 7.000 millones, ni tensionar aún más el tipo de cambio. Además, desde el fin de semana empezó a correr un rumor interno en el Gobierno acerca de un posible desdoblamiento cambiario.

Los ingresos anunciados no lograron contener la incertidumbre. El Banco Central (BCRA) activará esta semana un desembolso por US$ 1.000 millones por medio del acuerdo del Swap con China, lo cual representará el cuarto giro de divisas en lo que va del año por esta vía. Además, el Gobierno comunicó recepciones por alrededor de US$ 600 millones por parte de organismos internacionales.

Luego de haber alcanzado un acuerdo por US$ 5.000 millones en enero, en lo que va del año ya se efectivizaron tres desembolsos por US$ 1.000 millones cada uno. Según fuentes del equipo económico, en los próximos días ingresará un cuarto desembolso de US$ 1.000 millones. En tanto, resta un último desembolso que sería efectivizado en abril, algo que dan casi por sentado en el Palacio de Hacienda.

Evaluación del canje

Por otra parte, el encuentro será el primero luego de la concreción del reacomodamiento de vencimientos de deuda en pesos. A principios de mes, el Gobierno logró canjear el 64 por ciento de la deuda en pesos cuyos vencimientos estaban programados entre abril y junio. De los 7,4 billones de pesos puestos en juego, la operación alcanzó los 4,34 billones, vencimientos que se patearon para 2024 y 205.

Con este resultado, el equipo económico deberá afrontar en el próximo trimestre vencimientos por 3 billones de pesos. Los bancos Galicia, Santander, Credicoop, IBC, BAPRO, Ciudad y BNA resultaron ser los principales participantes. Los fondos comunes de inversión se mantuvieron afuera de la operatoria, por lo que Economía deberá negociar con ellos ante cada vencimiento.

La mitad de los títulos en pesos estaban en manos de organismos públicos (Estado nacional y provincias). El resto, privados. La estimación de mínima del Gobierno era conseguir un canje por el 60 por ciento de la deuda y la de máxima, del 80 por ciento.

El canje incluye a una decena de títulos en pesos con rendimientos a tasa fija y variable (inflación, tipo de cambio o ambas) con vencimiento en el segundo trimestre de este año por dos canastas de bonos, una que incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación (CER) y otra con una combinación del 70% ajustados por CER y 30% de bonos duales -que ajustan por inflación o tipo de cambio-, con vencimientos en 2024 y 2025.