El dólar blue sube a $1.340 tras la licitación extraordinaria y la tasa de caución se estabiliza

El dólar blue retomó terreno este martes, cotizando a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, según informaron operadores de la city porteña. Este movimiento representa la recuperación de $20 que había perdido en el cierre de la semana anterior.

La mejora en el mercado paralelo se produjo tras una licitación extraordinaria realizada el lunes, en la que el Gobierno logró absorber $3,7 billones de los bancos, una maniobra que impactó también en la tasa de caución. Esta última experimentó una fuerte caída, pasando de niveles de hasta el 80% en jornadas previas a ubicarse ahora en un dígito.

En este contexto, los agentes financieros mantienen la atención puesta en la evolución del tipo de cambio y la tasa de caución durante las próximas sesiones. Según algunos operadores, la caución podría estabilizarse alrededor del 40% este martes, tras el giro en la política monetaria que se evidenció con la licitación.

La expectativa del mercado se centra en observar si la intervención del Gobierno logra contener la volatilidad y consolidar un escenario más estable para el dólar paralelo y las tasas de referencia.