El dólar a los saltos no termina de armar el carry trade que quiere el Gobierno Hubo alta volatilidad en el mercado de cambio. El BCRA quiso forzar una baja al piso de la banda pero el mercado no la convalidó y terminó en alza. El mercado empieza a dudar a qué precio entrar. Todavía no aparecen fondos del exterior ni del endeudamiento privado.