El Banco Central compró US$ 300 millones en una semana, el monto más alto del año

La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce lleva once ruedas con saldo positivo en el mercado y acumuló US$ 150 millones en el mes.

El Banco Central (BCRA) compró US$ 101 millones este viernes en el mercado de cambios. La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce lleva once ruedas con saldo positivo en el mercado y acumuló US$ 150 millones en el mes, faltando seis jornadas.

En la semana, el ente rector de la economía acumuló compras por US$ 302 millones, el mejor balance del año. De esta manera, el acumulado del mes se sitúa ahora en US$ 151 millones de compras netas en el mercado.

Por el dólar soja se registraron operaciones por US$ 151 millones y el acumulado en esta tercera etapa supera los US$ 3.000 millones. En la semana, el programa de incentivo III totalizó ingresos por US$ 565,87 millones.

Mercado cambiario

En lo referido al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $243,59 promedio, con un incremento de 58 centavos respecto al último registro, y así marcó un avance semanal de $3,52, equivalente a una suba de 1,46%. Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal cerró a $488 por unidad, con lo que en los últimos cinco días avanzó nueve pesos.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cede 0,3%, a $ 494,15; mientras que el MEP baja 1,1%, a $ 468,12. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 65 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $232,75, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $3,55 (+1,55%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $312,09 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $396,11. En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $420,12, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $480,14.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$311 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron negocios por US$146 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$625 millones.