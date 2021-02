Dólar: por qué el Banco Central no acumula reservas

Ingresaron 12,8% menos divisas por exportaciones en el año 2020 respecto de 2019. La liquidación descendió de u$s 57.747 millones a u$s 50.357 millones en el año que concluyó.

En el año 2020, la diferencia entre las divisas por exportaciones efectivamente liquidadas al BCRA (u$s 50.357 millones) y las ventas al exterior embarcadas y registradas en Aduana (u$s 54.884 millones) alcanzó a u$s 4.527 millones. Cifra pendiente de liquidación que equivale al 8,2% del embarque.

Los pagos por importaciones aumentaron un 21,5% en 2020 respecto de 2019. Pasaron de u$s 34.303 millones a u$s 41.685 millones. La suba de erogaciones por compras al exterior en u$s 7.382 millones durante 2020 no se compadece con una caída estimada en el nivel de actividad de -9% del PIB.