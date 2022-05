Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 3 de mayo y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo se mantiene estable en los 200 pesos y la brecha con el oficial continúa en caída.

El dólar "blue" se negocia este martes 3 de mayo sin variaciones a un promedio de $201 por unidad, de esta forma se estabiliza en torno a los 200 pesos luego de haber llegado hace dos semanas a los 215 pesos y haber bajado estrepitosamente a los 198 pesos. La brecha con el dólar oficial es del 66 por ciento, lejos del 150% al que llegó en 2020.

El dólar oficial minorista abre en $ 120,50 en las pantallas de Banco Nación y a $ 120,96 en el promedio de las entidades financieras del país. De este modo, el dólar "solidario" -cotización oficial más el 30 por ciento del impuesto solidario y el 35 por ciento del adelanto de ganancias- se ubica en $ 198,63% en base al promedio y se acerca al precio del blue.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,8%, a $ 210,61; mientras que el MEP sube 1,3%, a $ 209,13, en el tramo final de la rueda. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 42 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $115,73.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $157,21 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $199,53. Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de 180 millones de dólares.

El BCRA compró 180 millones de dólares en un día

El Banco Central de República Argentina (BCRA) cerró su participación el lunes en el mercado cambiario con compras netas por US$ 180 millones, el mayor volumen para un día en casi dos meses y en una época del año donde la autoridad monetaria busca sumar reservas ante el período de mayor ingreso de divisas al país por la cosecha del complejo sojero y agroexportador.

La última vez que había comprado más de US$ 180 millones fue el 7 de marzo pasado, cuando se hizo de US$ 299 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). El presidente del BCRA, Miguel Pesce, pronosticó que las exportaciones alcanzarán este año los US$ 84.000 millones, que servirán para afrontar la restricción externa que padece la Argentina y "hasta que alcance la meta de los US$ 100.000 millones en exportaciones, estamos en una situación de administración cambiaria".

"No nos gusta", admitió el titular del Central, pero explicó que "hasta que no alcancemos ese nivel de exportaciones de divisas no será suficiente" para sortear la restricción externa. No obstante, consideró que llegar a los US$ 100.000 millones de exportaciones anuales es una "meta que podemos alcanzar no en tanto tiempo".

"Especialmente si nos favorecen los precios internacionales como nos favorecieron hasta el momento", afirmó el funcionario durante el primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac). Asimismo, se lamentó de la incapacidad que tiene la economía argentina de "transformar su ahorro interno en inversiones", un hecho que se ve reflejado en la baja profundidad del sistema financiero local y el hecho de que hayan detectado una "fuga de capitales por US$ 170.000 millones", afirmó Pesce, quien precisó que "unos US$ 85.000 millones se fugaron en los últimos 4 años".