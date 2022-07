Dólar blue hoy: el jueves 28 de julio se desplomó 15 pesos y cerró a $ 311

La caída del dólar ilegal ocurre en medio de versiones de cambios en el Gabinete. De esta manera, la brecha cambiaria con el oficial se ubica alrededor del 130% promedio.

En una jornada con caídas pronunciadas para los alternativos, el dólar blue se desplomó 14 pesos y cerró a $ 312. De esta manera, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 130% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 352,201 millones, en futuros MAE U$S 748,625 y en el Rofex U$S 2.741 millones. Hubo un significativo volumen operado en los mercados de futuros, que van a terminar julio con récord de negocios.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación descendió 9% hasta $ 309,02 por unidad, y el dólar MEP disminuyó 7,2% a $ 299,90. Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 129,45 para la compra y a $ 137,59 para la venta, con una suba de 19 centavos en relación con el cierre de la víspera.

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedía 0,3% y se posicionaba en 125.935,33 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban más de 12%. Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Edenor lideraba ese lote con un incremento de 12,9%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con alzas de hasta 10,5%, mientras que los títulos en pesos operaban con subas de hasta 0,8%. Mientras tanto, el riesgo país caía 9% hasta los 2.443 puntos básicos.

Guiño del mercado

El Ministerio de Economía obtuvo financiamiento por $ 515.861 millones a través de la colocación de cinco bonos en pesos, algunos a tasa fija, otros ajustados por inflación y atados a la evolución del dólar, con vencimientos previstos dentro del corriente año y en 2023. El Gobierno efectuó una suba de tasas considerable para atraer a los actores del mercado y mejorar los resultados de la última rueda del mes.

El interés de los inversores quedó reflejado en las 1.266 ofertas presentadas, informó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado. Del total de financiamiento obtenido, el 64% estuvo representado por instrumentos ajustables por CER (variación de precios), el 29% a tasa fija y, el 7% restante, resultaron en instrumentos vinculados a la suba del dólar estadounidense.

Medido de otra manera, el 30% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2022 y, el 70% restante a títulos con compromiso de pago en 2023. Durante la última quincena de julio, el Tesoro Nacional afrontaba vencimientos por un total de $ 324.300 millones aproximadamente, por lo que en esta licitación se obtuvo un sobre financiamiento neto cercano a los $192.000 millones.

Considerando las dos licitaciones del mes se logró un financiamiento neto positivo de $ 318.200 millones, duplicando el total de compromisos existentes para julio.