Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 10 de junio y el riesgo país

El paralelo baja un peso y se posiciona como la divisa más barata del mercado. Qué pasa con los dólares financieros y el riesgo país.

El dólar blue mantiene la baja de un peso registrada el jueves y se vende este viernes 10 de junio a $ 207. Con esta cotización se ubica cercano a los valores máximos desde febrero, aunque sigue siendo la divisa más barata del mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 64%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

A su vez, el dólar financiero cotiza en alza. El MEP o “Bolsa” escala hasta los $ 212,71. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) sigue la misma variación hasta los $ 213,75. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 trepa hasta $ 212,68 y el CCL Cedear avanza hasta los $ 214,74.

Por último, el dólar oficial aumenta 0,2% y se comercializa en los $ 126,75. Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, cotiza a $209,55.

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, sigue su escalada y superó la barrera de los 2 mil puntos, hasta los 2.051, en medio de la ola de ventas de los bonos ajustados por CER de parte de los inversores, lo que hizo caer sus cotizaciones en las últimas jornadas.

Qué pasó en los mercados financieros este jueves

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 190,610 millones, en futuros MAE U$S 42,01 millones y en el Rofex U$S 652 millones.

El S&P Merval registró una caída de 0,8% hasta las 89.214 unidades. Retrocedieron mayormente Cresud (-1,7%), Loma Negra (-1,7%) y BBVA (-1,4%). A contramano, aumentaron Transener (0,9%), BYMA (0,9%) y Telecom (0,8%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Despegar y Mercado Libre con 5,2%. También disminuyeron Cresud (-3,5%), Corporación América (-3,4%) y BBVA (-3,2%). En tanto, Edenor avanzó 0,4%.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL30D (-1,1%), el Bonar GD35D (-1,1%) y el Bonar GD30D (-0,6%).