Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles y el riesgo país

La divisa volvió a subir en el mercado paralelo, en una semana con altibajos. Qué pasa con las demás monedas.

El dólar blue mantiene un aumento de tres pesos alcanzado el martes y se vende este miércoles 13 de julio a $ 270. Actualmente, la brecha entre el valor del tipo de cambio ilegal y el oficial se ubica en alrededor del 100% en promedio, aproximadamente.

El dólar MEP o "Bolsa" se consigue a un promedio de $ 279,74, sin tener en cuenta las comisiones del agente. Por otra parte, el dólar que surge de la operatoria de contado con liquidación desciende hasta los $ 291,39, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Sin los impuestos correspondientes, el dólar oficial escala a $ 126,75 para la compra y en un promedio de $ 134,75 para la venta en el Banco Nación, que ofrece una de las cotizaciones más bajas del mercado. El dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, se comercializa a $ 222,34.

El riesgo país -índice del JP Morgan que evalúa el nivel financiero y crediticio de un país- se ubica en los 2.717 puntos básicos tras un aumento registrado el martes.

Qué pasó en los mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedió 0,76% y se ubicó en 103.630,46 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street bajaban hasta 3%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Grupo Financiero Galicia y BYMA anotaron caídas de 3,47% y 2,69%, en ese orden.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaron mayoría de descensos, en una jornada en la que Grupo Financiero Galicia lideró ese lote con una baja de 3%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron bajas de hasta 3,8%, mientras que los títulos en pesos operaron con alzas de hasta 3,7%.

Según apuntaron fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación de hoy con un saldo neutro, en una rueda que registró demanda por pago de energía del orden de los U$S 60 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 191,552 millones, en futuros MAE U$S 32 millones y en el Rofex U$S 432 millones. El volumen negociado en el segmento de contado fue el más bajo desde la rueda del 9 de junio pasado.