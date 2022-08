Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 14 de agosto

A tan sólo un día del inicio de la semana, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto está este domingo 14 de agosto.

Tras una semana en la que Alberto Fernández y Sergio Massa trabajaron en conjunto para convocar a empresarios y gremios con el objetivo de llegar a un acuerdo de precios y salarios, el ámbito económico tuvo novedades con respecto al precio del Dólar Blue, que cerró la semana con una baja. La brecha cambiaria entre el valor del Blue y el Dólar Oficial llegó al 110% en promedio, aproximadamente. ¿A cuánto se cotiza este domingo 14 de agosto?

A tan sólo un día del inicio de la semana, y de acuerdo al cierre del pasado viernes 12 de agosto, el dólar blue cotiza 2 pesos por debajo de lo que estaba el jueves 11. De esta forma, se negocia a un promedio de $290 para la compra; mientras que en $295 para la venta.

Según fuentes del mercado, en el segmento de contado se operaron U$S 162,600 millones, en futuros MAE solo U$S 8,035 millones y en el Rofex U$S 221 millones. Por tercera vez en la semana, el Banco Central terminó su actividad diaria sin pérdidas de divisas, hoy con un saldo comprador de U$S 1 millón. La demanda derivada de pagos de importación de energía y combustible estuvo en el orden de los U$S 50 millones.

Dólar Blue

El Dólar Blue terminó el viernes 12 de agosto con un promedio de $290 para la compra y $295 para la venta.

Dólar Oficial

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial se encuentra en $132,87 para la compra y en un promedio de $141,37 para la venta.

Las cotizaciones del dólar del domingo 14 de agosto.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, marcó un promedio de $233,26. El precio puede variar levemente de acuerdo al banco en donde se lo consulte.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" avanzó 1% y está en un promedio de $279,97, sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C- bajó 0,2% y tiene un precio actual de $285,60, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.