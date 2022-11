Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 13 de noviembre

A tan sólo un día del inicio de la semana, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto está este domingo 13 de noviembre.

Luego de una semana en la que Alberto Fernández confirmó que no habrá aumento de suma fija dado que "las paritarias funcionan plenamente" y que habrá un bono de fin de año para los salarios más bajos, el ámbito económico tuvo novedades con respecto al precio del Dólar Blue. La brecha cambiaria entre el valor del Blue y el Dólar Oficial llegó al 82,32% en promedio, aproximadamente. ¿A cuánto cotiza este domingo 13 de noviembre?

A tan sólo un día del inicio de la semana, el dólar blue subió 4 pesos con respecto al lunes 7 de noviembre. De esta forma, se negocia a un promedio de $289 para la compra; mientras que en $293 para la venta.

Es clave tener en cuenta que, según fuentes del mercado, el Banco Central vendió US$ 520 millones y acumula en el mes un rojo de US$ 763 millones. Desde el final del programa de incentivo para productores de soja a través de un dólar diferencial, el Banco Central (BCRA) ya perdió más US$ 1.200 millones.

En apenas nueve días hábiles, el flujo negativo de divisas ya es el segundo más alto del año. En lo que va de noviembre, el ente que conduce Miguel Pesce acumula ventas por US$ 763 millones en noviembre, una cifra que ya es más alta que el total del mes pasado, cuando el ente rector de la economía se había desprendido de US$ 496 millones.

Dólar Blue

El Dólar Blue terminó el viernes 11 de noviembre con un promedio de $289 para la compra y $293 para la venta.

Dólar Oficial

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial aumenta de a pocos centavos y se encuentra en $159 para la compra y en un promedio de $167,77 para la venta.

Las cotizaciones del dólar del domingo 13 de noviembre.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, marcó un promedio de $275,55. El precio puede variar levemente de acuerdo al banco en donde se lo consulte.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" avanza 0,9% y cotiza a un promedio de $299,45, sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C- avanzó 0,4% y se negocia a un precio de $310,21, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Dólar turista y Dólar Qatar

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $293,60, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $335,54.