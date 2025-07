Cuáles son los billetes de dólar que dejan de ser aceptados: esto hay que saber

Por qué hay problemas con los billetes de dólar

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció en las últimas horas un cambio relevante en su política monetaria: dejarán de circular algunos tipos de billetes de dólar con el objetivo de reforzar la seguridad del sistema financiero y combatir la falsificación. La medida no solo afectará a los billetes dentro del territorio norteamericano, sino también a nivel internacional, lo que podría tener impacto directo en los países donde el dólar circula como moneda de ahorro o intercambio, como es el caso de la Argentina.

La Fed estableció un cambio con el dólar

¿Qué dólares dejarán de aceptarse?

Aunque no se trata de un “corralito” para los dólares físicos, la Fed fue clara respecto de los billetes que serán rechazados o saldrán de circulación por no cumplir con los estándares de integridad física. Según el comunicado, los billetes que ya no serán aceptados incluyen:

Dólares con cortes, esquinas faltantes o roturas visibles.

Dólares con desgaste por humedad o exposición a altas temperaturas.

Dólares con manchas, decoloración o marcas que dificulten su uso o autenticación.

A nivel local, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya había anticipado este movimiento al prorrogar hasta el 31 de diciembre el plazo para que los bancos acepten billetes deteriorados y los llamados “dólares de cara chica” (anteriores a 1996).

Por qué hay que cambiar los billetes de dólar

Rediseño de billetes de dólar: fechas clave

En paralelo, la Reserva Federal también anunció un plan de rediseño progresivo de los principales billetes de la moneda estadounidense. El objetivo es incorporar tecnología de seguridad más avanzada, como tintas especiales, marcas de agua, relieves táctiles y otros elementos que permitan dificultar aún más su falsificación.

Las fechas previstas para los nuevos diseños son las siguientes:

Billete de 50 dólares : rediseño en 2028.

Billete de 20 dólares : rediseño en 2030.

Billete de 5 dólares : entre 2032 y 2035.

Billete de 100 dólares: entre 2034 y 2038.

Desde la Fed aclararon que el rediseño será gradual y que los billetes antiguos no perderán validez de manera automática, pero que podrían dejar de aceptarse en ciertas operaciones o en países que sigan lineamientos estrictos de integridad física. En contextos como el argentino, donde el dólar es una de las principales reservas de valor, la recomendación es revisar el estado físico de los billetes en posesión. Aquellos con roturas, manchas, quemaduras o en mal estado general deberían ser canjeados en entidades financieras antes de fin de año, para evitar problemas de aceptación más adelante.

También es importante recordar que los billetes más antiguos, como los de cara chica, aunque legalmente válidos en EE.UU., suelen cotizar por debajo del valor oficial en casas de cambio y cuevas, debido a que no son bien recibidos en transacciones internacionales.