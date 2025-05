Carlos Melconian, sobre el anuncio por los dólares del colchón: "Mi canuto sigue siendo mi canuto"

El economista Carlos Melconian, cercano al expresidente Mauricio Macri, le bajó el precio al plan lanzado por el Gobierno para tratar de que los dólares del colchón se utilicen en el día a día de la economía. Según su visión, esta medidas, que el gobierno considera incluso superior al levantamiento del cepo cambiario, no marcan un punto de inflexión en la economía del país. "No hay un antes y después de este anuncio", dijo.

"El canuto es canuto. Yo tengo un canuto y si vos me decís que hoy puedo comprar una moto, mi canuto sigue siendo mi canuto", resaltó con su habitual prédica. Para Melconian, los anuncios se enmarcan en un contexto de políticas económicas caracterizadas por la "experimentación", sin un impacto transformador de forma inmediata en la dinámica financiera de los ciudadanos.

Al mismo tiempo, consideró que permitir oficialmente el uso de estos fondos no altera significativamente las decisiones de los ahorristas, ya que "las restricciones prácticas o la falta de incentivos concretos limitan el impacto de la medida". Y resaltó: "Hay que hacer las cosas dentro de un programa, donde primero vas a una cosa y después pasás a la otra".

Igualmente, admitió: "No le hago asco al proceso de prueba y error, porque así es la vida. Lo que digo es: no me lleven a que ponés un tema de la agenda y todos los monitos bailan alrededor de eso". Así, cuestionó la "tendencia a magnificar medidas" que tiene el Gobierno.

Juan Pazo, titular del ARCA: "Los que ganaron dólares de manera lícita podrán usarlos en lo que quieran"

El titular del ARCA, Juan Pazo, dijo este viernes que que las medidas del Gobierno para liberar el uso del "dólar colchón" darán la posibilidad de usar el dinero a la gente "que ganó dólares de manera lícita". En declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó que le dan la "posibilidad a la gente que ganó sus dólares de manera lícita a poder usarlos en lo que tengan ganas y en lo que quieran".

Consultado sobre cómo van a ser los proyectos que se van a mandar para resguardar a los que usen el dinero bajo estos nuevos criterios, sostuvo que "el Poder Ejecutivo está enviando en los próximos días al Congreso un proyecto de ley donde va a blindar los derechos de los ciudadanos que adhieren al régimen simplificado de ganancias".

"Además vamos a ver una reforma, se va a proponer una reforma en la ley penal tributaria y en la ley de procedimiento tributario que va a tener dos cambios fundamentales: primero, elevar sustancialmente los montos de aplicación de la ley penal tributaria y en la de procedimiento tributaria vamos a cortar los plazos de prescripción", señaló.