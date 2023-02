El dólar blue no se movió y cerró a $377

El Banco Central arrancó la semana un saldo comprador de US$ 3 millones en el mercado, el primer registro positivo desde el 24 de enero pasado

Al principio de esta corta semana para el mercado cambiario, el dólar blue no registró cambios y cotizó a $ 377. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubicó en torno al 96% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 388,870 millones, en futuros MAE us$ 41 millones y en el Rofex US$ 755 millones. El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con un saldo comprador de US$ 3 millones en el mercado, el primer registro positivo desde el 24 de enero pasado.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $ 200,50, con una suba de 0,6 respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 350,88.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación bajó 0,8% hasta $ 366,91 por unidad, y el dólar MEP ascendió 0,1% y se transó a $ 355,78. Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense se ubicó en $ 194,95, con un aumento de 0.9% en relación con el último cierre.

Mercados financieros

En cuanto a los principales índices estadounidenses al momento de escribir el presente comentario se encontraban mixtos: el Dow Jones positivo en 0,35%, una baja para el S&P500 de 0,49% y el Nasdaq descendía 1%, según sus ETF de referencia.

Por otro lado, el riesgo país subió y se ocupó en 2.123 puntos básicos.