Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 20 de agosto

A cuánto cotiza el dólar blue, el dólar oficial y los del mercado financiero este domingo 20 de agosto.

Tras una semana agitada, el ámbito económico tuvo novedades con respecto al precio del Dólar Blue. La brecha cambiaria entre el valor del Blue y el Dólar Oficial es del 80% en promedio, aproximadamente. ¿A cuánto cotiza este domingo 20 de agossto?

En la última rueda de la semana, que tuvo lugar el pasado viernes 18 de agosto, el dólar blue bajó el viernes 40 pesos y cotizó a $720 para la venta. A continuación, la cotización del dólar blue, el dólar MEP, el dólar CCL, el dólar ahorro o tarjeta y el dólar mayorista:

Dólar blue

Tras bajar 20 pesos el jueves 17 de agosto, el dólar blue bajó 40 pesos el viernes 18 hasta los 720 pesos para la venta.

Dólar oficial

En cuanto al tipo de cambio, el dólar minorista se vendió a un promedio de $ 366,95, con una suba de 40 centavos respecto de la víspera.

Dólar CCL y MEP

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cayó 0,8% a $ 736,64, y el dólar MEP ascendió 0,2% a $ 661,45.

Dólar mayorista

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense se transó a $ 350,05, con un aumento de 10 centavos en relación con el cierre previo.

Dólar Solidario y Dólar Tarjeta

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $ 642,04, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $ 660,38.

Massa viaja a Washington en busca de los dólares que le aseguren estabilidad

Sergio Massa viajará este lunes a última hora a Washington para cerrar la negociación por los desembolsos que debe aprobar el directorio del FMI, que le permitirán cubrir los pagos hasta fin de año y cerrar un frente que le trajo varios dolores de cabeza. Sin ir más lejos, la devaluación decidida el lunes pasado, que el ministro y candidato definió como una "imposición" del organismo. El objetivo es conseguir del directorio una extensión de los 7.500 millones de dólares, cuestión de asegurar un extra para fortalecer las reservas y, de ser necesario, contar con poder de fuego para intervenir en los mercados y mantener a raya la cotización de los paralelos. Sostener la estabilidad de las principales variables hasta las elecciones es el objetivo primordial de Massa, con medidas de recomposición de los ingresos que ayer se estuvieron evaluando y anunciará a la vuelta de su viaje.

Todavía se terminaba de definir la agenda de martes y miércoles en la capital norteamericana, que incluiría reuniones con autoridades de la Casa Blanca y del Departamento de Tesoro. Los asesores especiales Jake Sullivan, Juan González y Chris Dodd suelen ser interlocutores del ministro en sus viajes a Estados Unidos. El triunfo en las primarias de Javier Milei y su idea de dolarizar despertó mucha inquietud en Estados Unidos, incluyendo declaraciones de rechazo de parte de varios ex funcionarios como fue el caso de Mark Sobel. En un largo artículo, el influyente ex integrante del Departamento del Tesoro y representante ante el FMI advirtió que "no hay soluciones mágicas, sólo trabajo duro" para la Argentina. Los únicos que recibieron con alegría el resultado fueron los halcones del Partido Republicano más cercanos a Donald Trump.

Por eso, Massa esperaba contar con la colaboración del equipo de Joe Biden para que el encuentro con el staff del Fondo salga como espera y cuente con respaldo económico para transitar los dos meses de campaña con tranquilidad. Si Massa se dedicó durante su carrera a generar buenos lazos con el Departamento de Estado -de lo que no reniega- será el momento para ponerlos en funcionamiento. El ministro también se reunirá el martes con funcionarios de otros organismos internacionales con sede en Washington como el Banco Mundial y el BID y con integrantes del Departamento del Tesoro que encabeza Janet Yellen. El embajador Jorge Argüello trabaja en la preparación de la agenda.

El miércoles, en tanto, será la reunión del directorio anunciada hace dos semanas, antes del inicio del receso de verano. El nuevo acuerdo incorporó el impacto de la sequía -calculada por Economía en 20 mil millones de dólares- y relajó las exigencias de meta de reservas. Para afrontar los vencimientos, Massa debió utilizar parte del swap de China, un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y un crédito de Qatar, que ahora deberá reponer. Por eso, el objetivo de conseguir, además, una extensión de la suma convenida. Entre el anuncio del acuerdo y la materialización del reembolso ocurrieron las PASO. Los técnicos del Fondo quisieron conversar vía zoom con Milei, Patricia Bullrich y sus respectivos equipos para conocer sus planes.