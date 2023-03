Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 11 de marzo

El tipo de cambio paralelo marcó una baja durante el cierre del viernes. Cuál es su valor hoy.

El dólar blue marcó una baja de un peso durante el cierre del viernes 10 de marzo y cerró a $ 372. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 90% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 236,527 millones, en futuros MAE US$ 80 millones y en el Rofex US$ 540 millones. El Banco Central terminó su participación de hoy con ventas por US$ 75 millones, para atender la demanda. En la semana acumuló ventas por US$ 282,50 millones y en el mes de marzo lleva vendidos US$ 317 millones.

Por su parte, el dólar oficial minorista cotizó a $ 207,67, con una suba de 18 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado "ahorro" se comercializó a $ 342,66.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación ganó 0,9% hasta $ 391,45 y el dólar MEP avanzó 0,5% y se transó a $ 377,95. Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $ 200,75 con un aumento de 39 centavos.

Índice de precios al consumidor de febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el martes la evolución que registró el índice de precios al consumidor (IPC) durante febrero, luego que en enero marcara una suba del 6%.



Según las estimaciones privadas, reflejadas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central, la inflación de enero se ubicó en torno al 6,1%.



Una de las entidades que releva la marcha de los precios, el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) señaló que el dato más relevante de febrero será que la inflación de los doce últimos meses será de tres dígitos, debido a que se ubicará por encima del 100%. En base al relevamiento realizado por la IET, en febrero la suba de los precios fue de 6,3% promedio.