Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 10 de septiembre

En el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue marcó una baja de seis pesos. Cuánto está el dólar blue hoy.

En el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue marcó una baja de seis pesos y cerró a $ 274. En la semana en la que debutó el "dólar soja", a través del cual la liquidación del sector trepó a 1.350 millones de dólares, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubicó en el 95% promedio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 491,036 millones, en futuros MAE US$ 62,85 millones y en el Rofex US$ 500 millones. Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la última rueda de la semana con compras netas por US$ 178 millones. En el mes acumula unos US$ 1.025 millones.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 148,41, con una suba de 26 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 244,89.

En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió $ 2,35, la corrección semanal más elevada en tres años. Este segmento cerró la jornada a $141,40, con un incremento de 25 centavos en relación con el último balance.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación disminuyó 1,4% hasta los $ 278,93 por unidad, y el dólar MEP bajó 0,4% a $ 272,26.

La primera semana del dólar-soja

La primera semana de vigencia del Programa de Incremento Exportador, que establece un cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero sólo por septiembre, cerró con cifras que superaron las expectativas al alcanzar operaciones por 4,3 millones de toneladas, y liquidación de divisas por parte del sector exportador de US$ 2.200 millones. Así lo indicó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.

En este sentido, el dirigente empresario remarcó que "la primera semana del lanzamiento del decreto 576 ha sido bastante positiva. Los productores han vendido un volumen superior a las 4 millones de toneladas. Esto quiere decir que a lo largo de cinco días se duplicó el volumen vendido por parte de los productores en todo el mes de agosto".

Es por esto que Idígoras consideró que "las reacciones del mercado fueron favorables, con los productores interesados, los acopiadoras, corredores y cooperativas muy activos".