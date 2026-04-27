América Latina se posiciona como uno de los mercados más dinámicos para la innovación en pagos digitales.

Pregunta válida. Hace unos años, la mayoría de los operadores fintech globales estaban obsesionados con el Sudeste Asiático, África o Europa. LATAM era una nota al pie. Un párrafo en el informe de mercado de alguien más. Yo vi otra cosa. Vi 668 millones de personas, 300 millones de compradores digitales y un mercado de e-commerce que avanza hacia los $700 mil millones para 2027. Y vi que casi nadie estaba construyendo los rieles lo suficientemente rápido como para seguirle el paso a esa demanda.

Esa brecha entre demanda e infraestructura es donde vive LaFinteca. Y es la razón por la que creo que América Latina es, hoy, el mercado de pagos más interesante del planeta.

Los números hablan solos. La penetración de internet en la región llega al 71,8%. Las conexiones 4G pasaron de 421 millones en 2024 a un estimado de 446 millones en 2025. Casi la mitad de todo el comercio online en LATAM, el 47%, ocurre desde un celular. La región ya hizo la transición al móvil, y los comercios desde São Paulo hasta Ciudad de México se están adaptando a un consumidor que compra, paga y completa transacciones enteramente desde el teléfono.

Brasil lidera. Su mercado de e-commerce alcanzó los $36,8 mil millones en 2023 y se proyecta que llegará a $66,1 mil millones para 2028. Eso es más de 80% de crecimiento en cinco años. México, Colombia, Argentina y Chile aceleran detrás, cada uno con sus propias dinámicas, preferencias de pago y lógica regulatoria. El apetito transfronterizo también es alto. Los consumidores de la región compran cada vez más a comercios internacionales, lo que significa que la demanda de infraestructura de pagos fluida sigue creciendo.

Y eso es justamente lo que hace a este mercado tan fascinante. LATAM es un mosaico de monedas, regulaciones y hábitos de consumo que cambian cada vez que cruzás una frontera. En Brasil domina Pix. En México, el pago contra entrega sigue vigente. En Argentina, las cuotas son una forma de vida. Cada mercado tiene sus propias reglas.

La mayoría de las empresas globales miran esa complejidad y se van. Yo la miré y pensé: "acá está la oportunidad". Porque la complejidad crea una barrera de entrada. Si podés navegar la fragmentación regulatoria, conectar métodos de pago locales y operar en múltiples monedas a través de fronteras, te volvés esencial. Te convertís en la infraestructura sobre la que corre todo lo demás.

Esto es lo que la mayoría no ve sobre América Latina. En varias áreas críticas, la región ya está por delante de mercados que la mayoría asume como líderes. El sistema Pix de Brasil procesa más transacciones instantáneas per cápita que casi cualquier país del mundo. Los marcos de finanzas abiertas en Brasil y México están entre los más avanzados a nivel global. Colombia y Chile están empujando los pagos en tiempo real a un ritmo que sorprendería a cualquiera que no haya estado prestando atención.

LATAM está escribiendo su propio manual. Y las empresas que construyen infraestructura de pagos acá no están esperando a que el resto del mundo se dé cuenta.

Elegí construir en este mercado porque la oportunidad es enorme, los problemas son reales y las personas que los resuelven son algunos de los operadores más afilados que conocí en cualquier parte del mundo. La próxima década del fintech global va a estar marcada, en gran parte, por lo que pase en América Latina. Yo pienso estar en el centro de todo eso.

Por Dmytro Rukin, CEO de LaFinteca