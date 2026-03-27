El endeudamiento externo fue de US$ 7.236 millones durante 2025

De acuerdo al último informe sobre la Balanza de Pagos del INDEC, el año pasado el déficit de la cuenta servicios fue de 11.234 millones de dólares, explicado principalmente por un rojo vinculado a los viajes al exterior. La política oficial de tener un dólar barato le generó a la administración Milei un agujero en las cuentas públicas de 7.200 millones de dólares.

La apertura indiscriminada de las importaciones también jugó un rol clave en la balanza de pagos: las erogaciones aumentaron el doble que las exportaciones en la comparación interanual. El saldo de la cuenta corriente quedó en rojo con un déficit estimado de 7.500 millones de dólares compensado en parte con un endeudamiento externo por 7.236 millones de dólares.

¿Y las exportaciones dónde están?

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En 2025, el saldo de la cuenta bienes resultó superavitario en 15.359 millones de dólares, producto de exportaciones por 87.152 millones e importaciones por 71.793 millones de dólares. El tema es que hubo una mayor erogación por la apertura importadora que por los bienes ofrecidos al mundo.

En relación al 2024, las importaciones aumentaron el doble que los ingresos por exportaciones. La diferencia fue de 14.437 millones de dólares más de importaciones que el año pasado (53.356 contra 71.793) mientras que las ventas de productos en el exterior registraron un alza de 7000 millones.

Así lo explicó el INDEC: “El saldo de bienes disminuyó 7.029 millones de dólares respecto del año anterior, debido a un efecto cantidad negativo de 9.215 millones y un efecto precio positivo de 2.186 millones. La variación en la cantidad de importaciones resultó positiva en USD 16.931 millones y la de precios, negativa en USD 2.494 millones”.

La apertura importadora dejó sus rastros en el resultado de la balanza comercial con China. “Durante el cuarto trimestre del año pasado el mayor déficit se registró con China por 1.231 millones de dólares, seguido por Tailandia (USD 501 millones) y Alemania (USD 381 millones)”, agregó el informe oficial.

¿Quién pagará la cuenta de los servicios?

El drenaje de dólares por viajes al exterior en un contexto de tipo de cambio atrasado fue uno de los principales dólares de cabeza para el Poder Ejecutivo, al punto de que para septiembre del año pasado el equipo económico (el tándem Caputo – Bausilli) tuvo que implementar una reducción a cero de las retenciones para conseguir el adelanto de 7000 millones de dólares. “Era esa medida o un cepo”, había dicho Agustín Tejeda Rodríguez, subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

“En mi interpretación, como subsecretario, fue una medida en un contexto de crisis cambiaria y financiera, hubo dos medidas, el acuerdo con EEUU y ésta, para poder llevar tranquilidad al mercado en una situación de urgencia, fue excepcional. Uno podría tener un abanico de opciones, dentro de todas se definió ésta que podía llevar calma bajando impuestos, eso se tuvo en cuenta en la ecuación. Para evitar restricciones como un cepo, de las excepcionales esta medida era la mejor”, declaró en el marco de una investigación de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).

En 2025, la balanza de servicios presentó un saldo negativo de 11.234 millones de dólares, lo que significó un aumento del déficit de 5.484 millones con respecto al año anterior. Esta suba se explicó principalmente por el mayor saldo negativo de la cuenta viajes. Por este rubro se perdieron 7.221 millones de dólares, unos 4376 millones más que hace un año.

El otro ítem con un fuerte saldo negativo en la categoría servicios fue transporte, con un rojo de 3519 millones de dólares. Se encareció el transporte vinculado al comercio exterior. Es de suponer que con la intensificación de la guerra en Irán y la región, este 2026 sea más oneroso para el movimiento de las exportaciones e importaciones que necesita el país.

“En el cuarto trimestre de 2025 se estimó un saldo deficitario del rubro transporte de USD 817 millones, lo que implicó un aumento del déficit de USD 7 millones con respecto a igual trimestre del año anterior. Este resultado se explicó por un incremento en el déficit de otras modalidades de transporte y transporte aéreo, movimientos que fueron parcialmente compensados por una reducción en el déficit de transporte marítimo”, puede leerse en el último informe del INDEC.

El endeudamiento externo

El endeudamiento neto de 2025 se estimó en 7236 millones, en contraposición con el préstamo neto estimado el año anterior en 5970 millones de dólares.

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda, a valor nominal residual, al 31 de diciembre de 2025, se estimó en 320.305 millones de dólares, un incremento de 1709 millones respecto del trimestre anterior. “Este aumento se originó principalmente por el alza del endeudamiento del gobierno general en USD 3.647 millones”, explicó el INDEC.

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda cerró el año en los 304.862 millones, un total de 5677 millones superior con respecto al tercer trimestre de 2025. “El stock de deuda externa bruta de gobierno general aumentó en USD 7.922 millones; mientras que banco central y las sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central, incrementaron su endeudamiento en USD 2.602 millones y USD 312 millones, respectivamente”, concluyó el INDEC.