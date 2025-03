El BID expresó su apoyo al programa económico del Gobierno

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expresó su "respaldo" al programa económico del Gobierno, que espera fondos por parte del organismo. Este apoyo se "enmarca en una coordinación estratégica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con miras a garantizar una implementación sólida y consistente del nuevo acuerdo económico", señalaron.

En el marco de la 65° Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest en Santiago de Chile, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mantuvo un encuentro con el Presidente del BID, Ilan Goldfajn. Durante la reunión, en la que también estuvieron presentes el Vicepresidente Ejecutivo, Jordan Schwartz; Gerente General de BID Invest, James Scriven; el Director por Argentina, Miguel Braun; y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Matías Mana, se repasó la situación económica del país y la relevancia que el apoyo del Grupo BID tiene para los objetivos de desarrollo de Argentina.

En el encuentro, el BID expresó su fuerte respaldo al programa conjunto con el gobierno argentino, en una "muestra de confianza en el país", señalaron desde el Ministerio de Economía. Asimismo, se dialogó sobre iniciativas estratégicas para el país, como el financiamiento de proyectos de inversión privada y la cooperación en temas de integración regional, particularmente a través de la iniciativa “Conexión Sur”.

Qué dijo el Gobierno en la reunión con el BID

El Gobierno también expresó su apoyo a la capitalización de BID Invest, y a la iniciativa regional “Preparados y Resilientes en las Américas”, impulsada por el BID. En este sentido, este encuentro "reafirma el compromiso conjunto entre Argentina y el BID para promover el desarrollo económico y la estabilidad en nuestro país y en la región", apuntó el Palacio de Hacienda.

Tras el encuentro, Goldfajn manifestó: “Mantuve una excelente reunión con el secretario de Finanzas Pablo Quirno. El BID está comprometido en apoyar a la Argentina en el marco de la estrategia conjunta y sus proyectos en el país, en coordinación con el FMI y Banco Mundial y las medidas que el gobierno argentino está implementando”.

Otro día con reservas en caída

El Banco Central debió vender US$ 192 millones este viernes y las reservas brutas cayeron a US$ 25.775 millones. Además, se registraron pagos a entidades de créditos, como al Club de París, por US$ 120 millones, y adelanto de los movimientos de los bancos de fin de mes. En 10 días se acumularon ventas por US$ 1.637 millones.

En el segmento mayorista, el dólar subió $1 hasta los $1.073,50 por unidad. El minorista -sin impuestos- cerró a $1.044,24 para la compra y a $1.103,52 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, el billete finalizó a $1.053 para la compra y a $1.093 para la venta.

Por su parte, el dólar blue amagó con una baja, pero cerró la jornada sin cambios. Los contratos de dólar futuro volvieron al sendero alcista a un día de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de que el FMI desembolsará US$ 20.000 millones, aunque sin precisiones sobre cómo serán los desembolsos y si habrá modificaciones en el esquema cambiario.

Salvo marzo, los contratos anotaron subas generalizadas con picos de hasta 2% en octubre (mes de elecciones) y noviembre, plazo para el que se ubicó en $1.399.