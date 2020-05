Quienes son las personalidades mundiales que firmaron un documento a favor de Argentina por la deuda

Los premio Nobel de economía y profesores de la Universidad de Columbia, Joseph E. Stiglitz y Edmund S. Phelps , junto a la profesora del Sistema Financiero Internacional Carmen M. Reinhart realizaron un columa sobre cómo la oferta de restructuración de la deuda Argentina es el caso paradigmático para el cambio de la arquitectura financiera internacional, con eje central el la "sostenibilidad".

El escrito, publicado en la web de Project Syndicate, fue firmado por personalidades reconocidas de la política y la economía global, entre los que se destacan Carlos Ominami (ex ministro de Economía de Chile y padre de Marco Enríquez-Ominami), Thomas Piketty, Kenneth Rogoff, Justin Yifu Lin, Nelson Barbosa y más de 50 profesores de distintas universidades de Estados Unidos y el Mundo.

"Este momento plantea la prueba definitiva de la arquitectura financiera internacional. "Sostenibilidad" es un término que ahora es omnipresente en las finanzas e inversiones mundiales, y por una buena razón. Los principios que incorpora, como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hablan de construir un mundo mejor. Y esos principios son profundamente relevantes cuando se trata de la deuda soberana de los países en desarrollo con dificultades", sostienen.

"Argentina ha presentado a sus acreedores privados una oferta responsable que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país: un período de gracia de tres años con un corte menor en el capital y un corte significativo en los intereses".

Este comentario está firmado conjuntamente por: Jeffrey D. Sach s, Universidad de Columbia; Dani Rodrik , Harvard Kennedy School; Thomas Piketty , Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales; Mariana Mazzucato , University College London; Kenneth Rogoff , ex economista jefe del FMI y Universidad de Harvard; Brad Setser , Consejo de Relaciones Exteriores; Ricardo Hausmann , ex economista jefe de la JID y Harvard Kennedy School; Carlos Ominami , ex ministro de Economía, Chile; Yu Yongding , ex miembro del Comité de Política Monetaria, Banco Popular de China; Erik Berglof, ex economista jefe del BERD y London School of Economics; Nora Lustig , Universidad de Tulane; Nelson Barbosa , ex ministro de Finanzas y Planificación; Justin Yifu Lin , ex economista jefe del Banco Mundial y Universidad de Pekín; Partha Dasgupta , Universidad de Cambridge; Kevin P. Gallagher , Universidad de Boston; Stephany Griffith-Jones , Universidad de Columbia; Stephanie Blankenburg , UNCTAD; Richard Kozul-Wright , UNCTAD; Ricardo French Davis , Universidad de Chile; James K. Galbraith , Universidad de Texas; Jean-Paul Fitoussi , Ciencias Po; Amar Bhattacharya, Brookings Institution; Robert Boyer , Consejo Nacional de Investigación Científica; Robert Pollin , Universidad de Massachusetts-Amherst; Robert Howse , Ley de la NYU; Giovanni Dosi , Scuola Superiore Sant'Anna; Juan Carlos Moreno Brid , Universidad Nacional Autónoma de México; Josh Bivens , Instituto de Política Económica; Arjun Jayadev , Universidad Azim Premji; David Soskice , London School of Economics; Jayati Ghosh , profesora de economía, Universidad Jawaharlal Nehru; Mauro Gallegati , Università Politecnica Delle Marche; Natalya Naqvi , London School of Economics;Daniela Gabo r, UWE Bristol; Marcus Miller , Universidad de Warwick; John E. Roemer , Universidad de Yale; William H. Janeway , Universidad de Cambridge; Dean Baker , Centro de Investigación Económica y Política y Universidad de Utah; Gerald Epstein , Universidad de Massachusetts-Amherst; Anwar Shaikh , New School University; Kaushik Basu , Universidad de Cornell; Matias Vernengo , Universidad de Bucknell; Philippe Aghion , London School of Economics; Anne Laure Delatte , Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales; Sudhir Anand, London School of Economics; Christoph Trebesch , Universidad de Kiel; John Weeks , Universidad de Londres; David Vines , Universidad de Oxford; Saskia Sassen , Universidad de Columbia; Sandra Polaski , Universidad de Boston; Thomas Pogge , Universidad de Yale; Rhys Jenkins , Universidad de East Anglia; Jurgen Kaiser , Jubileo Alemania; Gary A. Dymski , Universidad de Leeds; Andreas Antoniades , Universidad de Sussex; Raphael Kaplinsky , Universidad de Sussex; Diane Elson , Universidad de Essex; Ernst Stetter, ex secretario general, Fundación para Estudios Europeos Progresivos; Ozlem Onaran , Universidad de Greenwich; Todd Howland , Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Isabel Ortiz , Universidad de Columbia; Carolina Alves , Universidad de Cambridge; Eric LeCompte , Jubilee USA Network; Richard Jolly , Universidad de Sussex; Christoph Trebesch , Universidad de Kiel; Diego Sanchez-Ancochea , Universidad de Oxford; Mark Weisbrot , Centro de Investigación Económica y Política; Lara Merling , Confederación Sindical Internacional; Pedro Mendes Loureiro, Universidad de Cambridge; Ilene Grabel , Universidad de Denver; Sabri Öncü , CAFRAL; David Hall , Universidad de Greenwich; José Esteban Castro , Universidad de Newcastle; Andy McKay , Universidad de Sussex; Stefano Prato , Sociedad para el Desarrollo Internacional; Rosemary Thorp , Universidad de Oxford; Barry Herman , La Nueva Escuela para la Participación Pública; Andrés Aruaz , ex Ministro de Conocimiento y Director General del Banco Central, Ecuador; Manuel Alcántara , Universidad de Salamanca; Alex Izurieta , UNCTAD; Michael Cichon , UNU Maastricht;Biswajit Dhar , Universidad Jawaharlal Nehru; Jens Martens , Foro de Política Global; Nicolas Pons-Vignon , Universidad de Witwatersrand; Jean Saldanha , Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad); Leonidas Vatikiotis , Proyecto libre de deudas; Valpy FitzGerald , Universidad de Oxford; Giovanni Andrea Cornia , Universidad de Florencia; Matthias Thiemann , Ciencias Po; Yılmaz Akyüz , ex economista jefe, Centro Sur, Ginebra; Stephan Schulmeister , Universidad de Viena; Eduardo Strachman , Universidad Estatal de São Paulo; Peter Dorman , Evergreen State College;CP Chandrasekhar , Universidad Jawaharlal Nehru; Leopoldo Rodríguez , Portland State University; Chris Tilly , Universidad de California en Los Ángeles; Tracy Mott , Universidad de Denver; Jeffrey Madrick , Schwartz Redescubriendo la iniciativa del gobierno; Günseli Berik , Universidad de Utah; Joseph Ricciardi , Colegio Babson; Lorenzo Pellegrini , Erasmus University Rotterdam; Erinc Yeldan , Universidad Bilkent; Sunil Ashra , Instituto de Desarrollo de Gestión; Mustafa Özer , Universidad Anadolu, Turquía; Rolph van der Hoeven , Universidad Erasmus de Rotterdam;Al Campbell , Universidad de Utah; Antonella Palumbo , Università Roma Tre; Arthur MacEwan , Universidad de Massachusetts Boston; Neva Goodwin , Universidad de Tufts; Korkut Boratav , Asociación Turca de Ciencias Sociales; Michael Ash , Universidad de Massachusetts-Amherst; Alicia Puyana , Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México; John Willoughby , Universidad Americana; Marco Palacios , El Colegio de México; Reza Mazhari , Universidad Gonbad Gavous, Irán; Ann Markusen , Universidad de Minnesota; Renee Prendergast , Universidad de Queens;Michael Moore , Universidad de Warwick; Carlos A. Carrasco , Universidad de Monterrey, México; Robert Lynch , Colegio de Washington; John Schmitt , Instituto de Política Económica; Venkatesh Athreya , Universidad Bharathidasan; Jeff Faux , Instituto de Política Económica; Kunibert Raffer , Universidad de Viena; Jenik Radon , Universidad de Columbia; Maria Joao Rodrigues , Fundación para Estudios Europeos Progresivos; Stephanie Seguino , Universidad de Vermont; Gustavo Indart , Universidad de Toronto; Cyrus Bina , Universidad de Minnesota; Alberto Minujin, La nueva escuela; Philip Alston , NYU; Sudhir Anand , London School of Economics; José Gabriel Palma , Universidad de Cambridge; Michael A. Cohen , La Nueva Escuela; y Jeff Powell , Universidad de Greenwich.