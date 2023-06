Mientras el Gobierno negocia con el FMI, ¿cómo pagan sus deudas las provincias?

En tiempos de discusión con el FMI y los bancos a nivel nacional, cómo es el mapa de la deuda en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y qué sucedió en mayo.

Mientras el Gobierno negocia con el FMI para reacomodar el programa y dialoga con los bancos por un nuevo canje de deuda en pesos, las provincias parecen mostrar disciplina a la hora de enfrentar sus compromisos. En mayo, provincias y Ciudad de Buenos Aires enfrentaron vencimientos de títulos públicos por un total de $ 55.148,8 millones, un volumen que es 5,3% superior a lo operado en el mismo mes del 2022, pero desciende 23,3% respecto al pasado mes de abril.

De acuerdo a un informe de la consultora Politikon, del total, el 39,9% de los vencimientos del mes correspondieron a Bonos y el 60,1% a Letras, similar distribución a la observada en abril. Además, al desagregar los vencimientos según moneda de pago, el 88,2% fueron en pesos, al tiempo que el 11,8% de los vencimientos fueron en moneda extranjera por US$ 28,4 millones.

En paralelo, el directorio del Banco Central viene de fijar los lineamientos bajo los cuales los gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera.

La norma establece que deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años. En el caso de vencimientos de las mencionadas operaciones que se registren hasta el 18 de julio, la presentación del plan ante el Central podrá concretarse hasta 2 días hábiles antes de la fecha del vencimiento. La medida apunta a morigerar el uso de dólares en tiempos de fuerte falta de reservas.

Vencimientos por provincia

La provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de vencimientos en este mes de análisis con $ 30.130,3 millones (54,6% del total del mes) a partir del pago de diferentes instrumentos: renta de los bonos PBY24, PBN27, PBN28, PBN29 y PBN30; y la amortización de tres Letras del Tesoro. Todos los pagos fueron en pesos. En segundo lugar se ubicó la Ciudad de Buenos Aires, que participó del 10,5% de los vencimientos del mes, por $ 5.794,8 millones producto del pago de renta de un bono en pesos (BDC28).

En el tercer lugar quedó la provincia del Chaco, que participó del 9,2% de los vencimientos del mes, por $ 5.079,0 millones producto del pago de renta y amortización de una Letra de Tesorería y un bono. Le sigue la provincia de Río Negro, que enfrentó vencimientos por $ 4.514,7 millones (8,2% del total) a partir de pago de servicios de renta y amortización de dos bonos en pesos y de pagos de renta de dos Letras del Tesoro. En cuarto lugar se ubicó Neuquén, que participó de 7,2% del total del mes por un total de $ 3.956,5 millones, producto del pago de intereses y amortización de un bono internacional, reestructurado en diciembre de 2020, que fue pagado en su totalidad en dólares (US$ 17,2 millones).

Chubut continúa el listado: enfrentó vencimientos totales por $ 3.656,1 millones (6,6% del total) que corresponde al pago de renta y amortización de dos Letras del Tesoro en pesos, el pago de renta de un bono en pesos y el pago de renta y amortización de un bono internacional en dólares por el que desembolsó US$ 2,6 millones. Luego viene Santa Fe, con un total abonado de $ 1.937,4 millones (3,5% del total) que corresponde al pago de intereses de un bono internacional en dólares por 8,6 millones. Finalmente, entre La Rioja y Misiones explicaron apenas el 0,1% de participación sobre el total del mes (los vencimientos fueron por $ 12 mil y $ 79,9 millones, respectivamente).

Vencimientos en moneda extranjera

En el quinto mes del año, fueron tres las provincias que enfrentaron vencimientos en moneda extranjera; en una de ellas se trata de bonos en dólares emitidas bajo legislación extranjera y que fueran reestructurados en 2020. En otros dos, se trata de bonos bajo legislación extranjera que no fueron reestructurados.

Neuquén erogó US$ 17,2 millones, Chubut pagó US$ 2,6 millones y Santa Fe US$ 8,6 millones. De este modo, el total en dólares durante este mes de análisis fue de US$ 28,4 millones. El peso de los vencimientos en dólares sobre el total fue del 11,8%, levemente superior al 10,8% que marcó en mayo del 2022, pero inferior a lo observado en el pasado mes de abril donde el peso de los vencimientos en moneda extranjera sobre el total fue del 19,4%.

Por otro lado, cinco provincias realizaron colocaciones en el mercado, por un total de $ 48.746,5 millones (-5,1% respecto al mes previo y +20,3% interanual). La provincia de Buenos Aires fue el distrito que realizó la mayor colocación: $ 34.663,8 millones (71,1% del total del mes) correspondientes a las emisiones de tres Letras del Tesoro: $ 9.418,4 millones en Letras a descuento a 127 días (LBS23); $ 2.669,3 millones en Letras ajustables por CER a descuento a 183 días (XB2N3); y $ 13.708,3 millones en Letras ajustables por CER con cupón a 274 días (XBF24).

Además, realizó una nueva reapertura del LBJ23, una Letra a descuento emitida en febrero pasado con vencimiento en junio próximo. En esa reapertura se hizo de $ 8.867,8 millones adicionales. A su vez, Chaco licitó Letras de Tesorería y se hizo de $ 4.956,8 millones que corresponden a Letras a 35 días que pagan tasa fija de 89% nominal anual (BL2J3); Río Negro también licitó Letras del Tesoro y se hizo de $ 3.440,0 millones.

Tierra del Fuego, por su lado, se hizo de $ 3.000 millones en Letras: $ 1.712,9 millones son a 28 días y $ 1.287,1 millones a 59 días. Finalmente, Chubut adjudicó $ 2.685,8 millones.