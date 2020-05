El dato de Roberto Navarro: un importante grupo de acreedores ya aceptó la oferta argentina de reestructuración de la deuda

El periodista Roberto Navarro aseguró "va a haber unos cuantos acreedores que van a aceptar" la oferta de reestructuración de la deuda que propuso el gobierno argentino y que continuarán las negociaciones con quienes la rechacen.

"La cosa no es ni blanca ni negra, va a haber unos cuantos acreedores que van a aceptar. Es un canje, vos me das el bono viejo que no te voy a pagar y yo te doy un bono nuevo", aseguró Navarro en su programa de El Destape Radio.

El director de El Destape señaló que según "altas fuentes oficiales", las charlas con los acreedores tienen una parte positiva ya que "hay una cantidad de acreedores que están aceptando la oferta de Argentina y es una cantidad importante".

Navarro explicó que para evitar un litigio con los Fondos Buitre que ponga en riesgo las arcas argentinas, "hay unas fórmulas que se llaman 'de acción colectiva', que tenés que lograr un porcentaje de acción en cada bono y anda más o menos en el 75%" y advirtió que "ese porcentaje no se logra porque algunos aceptan y otros no", pero resaltó que "en el mercado no hay ánimo de apurar a Argentina al default".

"Seguramente, en algún momento, Argentina mejorará un poquito la oferta con los otros"

"Da la impresión de que lo que se viene es que va a haber una cantidad que acepte y se sigue negociando con los otros. Seguramente, en algún momento, Argentina mejorará un poquito la oferta con los otros", aseguró.

El gobierno de Alberto Fernández busca lograr una quita del 62% en intereses y un recorte del 5,4% en capital, además de un periodo de gracia de tres años para recuperar la economía nacional golpeada por la gestión macrista y las consecuencias de la cuarentena por el coronavirus.

El Ejecutivo puede "redesignar" las series de bonos a canjear si en algunas de ellas no se consigue un piso de adhesión que imponen las cláusulas colectivas, los cuales rondan entre el 50% y 85% según el caso.