Reapareció Dujovne, atacó a Guzmán y defendió el megaendeudamiento con el FMI

El exministro de Economía del macrismo incluso cuestionó a Martín Guzmán por el alargamiento de las negociaciones para reestructurar un acuerdo con el organismo.

El exministro de Economía Nicolás Dujovne reapareció en la escena pública en medio de la campaña electoral, y defendió el megaendeudamiento que generó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, cuestionó la gestión económica del presidente Alberto Fernández.

“Si el FMI se dedica a dañar a los países, entonces que la Argentina abandone la institución (...) El programa con el FMI funcionó. En 2018 cuando se nos cerraron los mercados fuimos al Fondo que es el prestamista de última instancia para los países. Evitar un default era muy importante", expresó el exfuncionario en una entrevista a Clarín.

Luego, se lanzó a afirmar que "buena parte de los problemas que tiene la Argentina" se debe a que el país "no cumplimiento de los contratos" además del "default fácil". "Con el programa pudimos reducir el déficit fiscal, pasando de déficit a superávit comercial y llegar con un riesgo país a las PASO de agosto de 2019 de 850 puntos básicos. Es el programa que hicieron Portugal, Jamaica, Uruguay, Ucrania y Egipto. Y funciona", argumentó.

Según Dujovne, el alargamiento de las negociaciones con el Fondo se debería a que Guzmán “no presentó y no buscó cerrar un acuerdo hasta ahora". "Poner un programa sólido arriba de la mesa hubiera sido una buena manera de generar credibilidad para los tenedores de pesos. Si ese programa está en el marco de un acuerdo con el FMI, la credibilidad puede aumentar”, afirmó. En esa línea, negó que un acuerdo necesite el aval parlamentario: “No es cierto que haga falta un acuerdo nacional para un acuerdo con el FMI. El Fondo quiere sólo reaseguros políticos, que el país vaya en una dirección compatible con un programa sólido y no qué piensa la oposición”.

En otro aspecto, el economista consideró que "seguramente la inflación 2022 sea más alta a la de 2021". Al respecto, sostuvo que "la Argentina financia todo su déficit con emisión monetaria porque el Gobierno refinancia el 100% de los vencimientos de capital pero los intereses y el déficit los paga emitiendo".

En la misma línea, afirmó que "el riesgo de que la política fiscal agrave la situación inflacionaria está muy cerca aun cuando esto ocurre con rezagos". Y agregó: "Si se agrega el desafío que plantea el déficit, no se generan condiciones para que la inflación 2022 del presupuesto se pueda alcanzar".

Por último, el exministro fue duro con la gestión de su sucesor, Hernán Lacunza, y negó que las medidas que este tomó hayan influido en el repunte electoral final de Macri luego de las PASO. Dujovne analizó: “Desde el punto de vista fiscal las medidas fueron irrelevantes. Hubo alguna modificación del IVA en la leche, algo con el mínimo no imponible en Ganancias y no mucho más. Lo más relevante fue la reinstauración del control de cambios. La remontada electoral después de las PASO en mi opinión no tuvo ninguna vinculación con medidas fiscales, que en definitiva fueron inocuas porque apuntábamos a un déficit 0 y cerró en 0,4% del PBI. La remontada fue por su acercamiento a la gente”.