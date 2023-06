Deuda con el FMI: funcionario de Massa reveló con qué dólares se va a pagar

El director de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, también destacó que tras la activación del swap de divisas con China se autorizaron importaciones en yuanes equivalentes a US$ 2.170 millones.

El director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, destacó el papel que tendrá el Gasoducto Néstor Kirchner a la hora de "generar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI)". Además, indicó que, tras la activación del swap de divisas con China se autorizaron importaciones en yuanes equivalentes a US$ 2.170 millones.

"El objetivo que nos tenemos que plantear como país es tratar de juntar los dólares que vamos a empezar a generar tanto por el gasoducto (Néstor Kirchner) como los que permitirán exportar a Bolivia y Chile", afirmó Michel en diálogo con AM 750. La generación de divisas permitirá "pagarle al Fondo y dejar de estar subsumidos como país a la política económica que quieren imponer desde afuera", remarcó.

¿Cambios en el Impuesto a las Ganancias?

El director de la Aduana también indicó los puntos que se tocaron en la reunión que mantuvo anoche con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Uno de los temas fue el "alivio" anticipado por Massa ayer en el Impuesto a las Ganancias.

Michel hizo referencia a las últimas medidas vinculadas con el tributo, incluyendo el incremento del mínimo no imponible a $ 506.000 brutos por mes en mayo último, y la exención del pago del impuesto en el aguinaldo para salarios inferiores a $ 880.000. La idea "es mantener un parámetro en el cual no más de un millón de trabajadores pague el impuesto" y no volver a lo que llamó "extremo burdo", en el cual "casi 2.360.000 trabajadores pagaban el impuesto a fines de 2019".

"Lo que hicimos ayer fue hacer una evaluación de esta variable, ver en qué estado de situación estamos y qué medidas podemos proponer para mantener la política de alivio fiscal planteando que el salario no es un costo, y que el costo fiscal de esta medida es relativo porque el mayor poder adquisitivo en el bolsillo del trabajador genera más actividad económica y se recauda más", indicó Michel. Del mismo modo, se trataron problemáticas vinculadas con el comercio exterior, incluyendo una evaluación del régimen de importaciones y de las medidas cautelares, la cuales totalizaban US$ 3.000 millones el año pasado; equivalentes a "casi el 7% de la deuda con el FMI".

Otra cuestión analizada fue la evolución de las autorizaciones de importaciones con yuanes, a partir de la activación del swap con China. Señaló que "es una medida vinculada con la sequía que provocó una reducción en exportaciones en cerca de US$ 20.000 millones, al igual que una reducción en la recaudación vía retenciones".

Con información de Télam