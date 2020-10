El representante del Cono sur en el FMI, Sergio Chodos, dio detalles de la negociación argentina con ese organismo, al destacar que "el diálogo sigue abierto", que "la misión tuvo que ver con un relevamiento de situación luego del combo que dejó el gobierno anterior y la pandemia", a la vez que destacó: "En noviembre vendrán otra vez".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el economista destacó: "Los repagos de la deuda con el FMI comienzan en septiembre de 2021. En términos técnicos deberíamos acordar antes. Tenemos que terminar la negociación con el Fondo para encarar la negociación con el Club de París, que tiene un vencimiento en mayo. Nuestro escenario base es que queremos el financiamiento del FMI para pagarle al FMI".

"En el FMI tampoco piensan que es bueno que Argentina se quede a vivir ahí. Siempre el objetivo a mediano plazo es salir".

Sobre la situación cambiaria en Argentina, aseguró: "No hay razones que nos permitan pensar que tenemos un atraso cambiario. No es fácil explicar afuera lo que pasa con el dólar en Argentina. No tiene racionalidad. No hay causas para una devaluación. La baja del dólar tiene todas las posibilidades de sostenerse. Como decía bien Cristina, la Argentina es bimonetaria. Ojalá salgamos en algún momento del bimonetarismo".

Por otro lado, Chodos aseguró: "ATP e IFE son referencia en el mundo como herramientas para contener la pandemia. El bono en dólares para que salgan los fondos que presionan sobre el tipo de cambio es un activo importante. La licitación de ayer fue tremendamente exitosa".