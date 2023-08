El FMI aprobó el desembolso de 7.500 millones de dólares para Argentina

Fue por unanimidad. El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, y por la tarde dará detalles en una conferencia de prensa.

Tras cuatro meses de negociación y a pesar de que el Gobierno tenía en claro que se iban a aprobar los desembolsos por US$ 7.500 millones hasta octubre, finalmente este mediodía el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó por unanimidad la revisión de la renegociación del acuerdo contraído durante el macrismo. Este desembolso es el segundo más alto de la historia del organismo, a nivel local y global, por detrás de los 11.000 millones que recibió el ex presidente Mauricio Macri en el primer desembolso desde la vuelta al FMI.

Con la certeza de que la quinta y sexta revisión quedaron rubricadas por los 24 miembros del directorio (Board), el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, a las 14 de Washington. Por la tarde-noche se espera una conferencia de prensa del precandidato a presidente con mayores detalles sobre este encuentro y algún balance de su visita a la capital económica y política de Estados Unidos, donde el ministro tiene más de un aliado. Durante los últimos dos días, Massa se reunió con funcionarios del Tesoro Nacional y también acordó una serie de créditos para el país del BID y del Banco Mundial por más de 1.300 millones de dólares.

El equipo del Palacio de Hacienda negoció hasta último momento con los países más cultores de la austeridad que no estaban de acuerdo con el planteo argentino que contaba con la aprobación de los técnicos del FMI. Los más "duros", que reclamaban al Gobierno argentino un mayor compromiso fiscal, eran Japón y Alemania. Con este último se había llegado a lograr algún tipo de compromiso a favor, pero la posición de Japón era una incógnita, que no le quitaba el sueño al gobierno argentino porque ya sabía que la balanza estaba inclinada.

Las negociaciones se habían trabado, tras la aprobación técnica de julio, porque el organismo internacional no estaba de acuerdo con la política económica que Argentina estaba llevando adelante. En concreto, reclamaban una devaluación que rondara entre el 60 y el 100 por ciento. Finalmente, se decidió devaluar un 20% después de la corrida bancaria que generaron los resultados de las PASO de las elecciones 2023 que tuvieron como principal ganador a Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza.

Para evitar el traslado del salto devaluatorio a los precios, el ministro tiene previsto empezar con dos anuncios por día hasta el otro jueves apenas ponga un pie en Buenos Aires. En Hacienda creen que la inflación de agosto será alta y que por algunos meses habrá turbulencias que irán mermando paulatinamente. Sin embargo, no creen que se lleguen a los dos dígitos.

Las decisiones que se tomen estarán centradas principalmente en el consumo masivo, las pymes y el sector agro. La suma fija, que los sindicatos reclaman, se asoma como la primera medida que se podría anunciar.

Para que se usará el desembolso

De los US$ 7.500 millones que girará el organismo, US$ 2.500 serían destinados a cubrir los préstamos realizados por China y, de ese monto, unos 1.300 millones irán a la devolución del "swap con ese país".



En tanto, otros US$ 500 millones serán utilizados para devolver el préstamos otorgado por Qatar y US$ 1.000 millones serán para la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Qué esperar de la reunión con Georgieva

Massa resaltó en su conferencia de prensa del martes que la presión que ejerció el FMI para que se implementara una devaluación del 100 por ciento hubiese tenido graves consecuencias para el país porque todo el acuerdo era "inflacionario".

Se espera que esta tarde se lo diga cara a cara a la máxima representante del organismo internacional, en medio de la celebración protocolar por la firma.