Deuda con FMI: Empresarios cuestionan negativa de JxC a reunirse con Guzmán

Titulares de las principales firmas locales y multinacionales elevaron sus críticas hacia los referentes de Juntos por el Cambios que se niegan a participar de una reunión importante de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para favorecer los intereses colectivos del país bajo la excusa de que "es política". Entre los referentes de firmas de primera línea se encuentran José Urtubey (celulosa), Andesmar (transporte) y Syngenta (agro).

El CEO de la multinacional Syngenta, Antonio Aracre, cuestionó la actitud de la oposición de no asistir a la reunión prevista para este miércoles en la Casa de Gobierno, dónde el ministro de Economía, Martín Guzmán, expondrá ante gobernadores, empresarios y sindicalistas los avances registrados en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Me hizo ruido que la oposición diga que no va a ir a una reunión con los gobernadores, con los sindicatos, con los empresarios, porque sería una reunión política. Y entonces no entiendo a qué se dedican, porque la política es básicamente su función, su rol, me descolocó esa frase", señaló Aracre en declaraciones recolectadas por Télam. De esta manera, el empresario objetó la posición del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien explicó que no asistirá a la reunión debido a que está "planteada cómo una reunión política".

"Cuando al peronismo le tocó ser oposición, no hizo lo mismo; hay determinados valores que no se pueden ignorar, más cuando el Gobierno está buscando tratativas para afrontar una deuda impagable", agregó el empresario.

"No soy político, soy un empresario, pero aún así pienso que quienes lideramos empresas no estamos muy ajenos a la política. Uno la ejerce profesionalmente, como se hace desde una empresa, un sindicato, una organización no gubernamental, o simplemente de la sociedad civil, poniendo en valor opiniones y tratando de ejercer una influencia para mejorar la realidad", indicó el CEO de Syngenta.

En este sentido, subrayó que "claramente la reunión de este miércoles tiene carácter político. Y de alta política, de la buena, donde se discuten cuestiones vinculadas al acuerdo con el FMI".

"Esto es ni más ni menos qué política y cuando un Estado, una Nación, se planta frente a un organismo tan poderoso con una mirada más unificada, muestra que hay todo un pueblo que está diciendo queremos pagar pero no nos ahoguen la posibilidad de seguir creciendo, porque un país que no crece no puede pagar", opinó Aracre.

"Dicen que no van a ir a a una reunión con los gobernadores, con los sindicatos, con los empresarios, porque sería una reunión política. Entonces no entiendo a qué se dedican, porque la política es básicamente su función", agregó. En cuanto al planteo opositor de valorar la reunión como una simple foto, recordó que ¨la foto es un símbolo y en todo caso transmite que hubo una reunión con la posibilidad de consensuar lo que se quiere entre todos los sectores. Y además es un mensaje importante para el FMI, claro que sí".

Respecto a las responsabilidades políticas del préstamo concedido por el FMI al gobierno precedente, Aracre recordó que "hay una discusión sobre si ese préstamo fue legítimo, si fue usado políticamente o no". En este escenario "el FMI pide que esta vez estén todos de acuerdo y me parece bien. Los países organizados políticamente de manera sana, para estas grandes decisiones, se ponen de acuerdo".

"Esto es ni más ni menos qué política. Y cuando un Estado, una Nación, se planta frente a un organismo tan poderoso con una mirada más unificada, muestra que hay todo un pueblo que está diciendo ´queremos pagar, pero no nos ahoguen. Nadie puede decir yo con esto no tengo nada que ver, ni el oficialismo ni la oposición, por lo tanto me pregunto cómo es posible que no se puedan sentar en una mesa a discutir para que la gente esté un poco mejor", reflexionó. Aracre.

Para el empresario, un acuerdo con el FMI "es todo, básicamente es poder seguir funcionando, en una economía que se volvió a encender el año pasado después del apagón del 2020 por la pandemia".

El empresario José Urtubey afirmó que el diálogo entre el Gobierno y la oposición es "una cuestión de Estado", para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario. "Una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición es clave respecto de la necesidad que tenemos de acordar con el FMI. Es una cuestión de Estado, no del Gobierno. Por eso me parece importante la convocatoria que se ha hecho" a todos los gobernadores", señaló Urtubey.

Para el empresario, ex integrante de la mesa directiva de la UIA, el diálogo entre ambas partes "va a enriquecer una agenda en la que se puedan escuchar distintas opiniones". "Además la ponencia del ministro de Economía (Martín Guzmán), que es el interlocutor con el FMI, ayudará a ilustrar a todos los sectores, para saber cuál es el estado de la negociación", añadió..

En este sentido, explicó que la convocatoria del Gobierno "va más allá de lo que después pase en el Congreso, que será el marco para una salida normativa, pero desde lo técnico es importante que todas las jurisdicciones trabajen en una misma mesa". "La deuda, sin lugar a dudas, es una responsabilidad de los distintos gobiernos que se vinieron sucediendo en la Argentina y por eso creo que existe una obligación moral de sentarse a dialogar y trabajar para resolver esta cuestión", concluyó Urtubey.

En el mismo sentido se expresó el director de la empresa de transporte Andesmar, Diego Badaloni, que rechazó este martes la decisión: "Es una falta de responsabilidad de parte de la oposición, que se viene manejando pésimamente mal desde la caída del presupuesto", señaló Badaloni en diálogo con Télam. "Cuando al peronismo le tocó ser oposición, no hizo lo mismo; hay determinados valores que no se pueden ignorar, más cuando el Gobierno está buscando tratativas para afrontar una deuda impagable", agregó el empresario.

"Cuando hay un compromiso de pagarla, te vuelven a contestar con una chicana, es un gesto de irresponsabilidad", enfatizó. De esta manera, el empresario objetó la posición del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien explicó que no asistirá a la reunión debido a que está "planteada cómo una reunión política".

Según Badaloni, el rol de oposición es "ejercer control, ser un contralor, pero nunca poner un palo en la rueda". Por otra parte, pese a esta situación, se mostró "muy optimista" sobre el desarrollo de las negociaciones con el FMI. "El Gobierno sin dudas ha cometido errores porque le tocó gobernar en un contexto nunca visto, son muchos mas los aciertos y las medidas en pro de los trabajadores, la sociedad y el empleo, por lo que mi expectativa es altamente positiva", concluyó el empresario.