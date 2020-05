San Juan: en fase 4 de cuarentena, las ventas cayeron hasta 90% y flexibilizan aun más

San Juan: Comercios vacíos en los primeros días de la fase 4

Cuando se reabrieron los locales hace una semana, hubo un 70% menos de lo esperado, en base a los números del año anterior, pero en estos últimos días, las ventas se desplomaron aún más, llevando ese porcentaje al 90% menos. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, expresó a El Destape que “la gente compra lo justo y lo necesario” y que se está acercando a los comercios a pagar sus deudas. Por esa razón, los rubros que más padecen la crisis son los referidos a la industria de la moda: indumentaria, accesorios y calzados, que registró un pequeño repunte en estos últimos días.

La industria de la moda reactivó sus motores en la última semana, aunque la idea inicial fue no ponerla en funcionamiento precisamente por tratarse de mercadería de baja necesidad. Sin embargo, la Nación decidió ponerla en marcha junto con las más de 600 fábricas que volvieron a operar en el país. Esto alentó a los comerciantes que se habían quedado con mercadería de la temporada anterior en la mano, cuando se estableció por decreto el aislamiento social y obligatorio el 20 de marzo pasado. Sin embargo, la expectativa de venta cayó esta semana. El hecho de que se cortaran las cadenas de pago, endeudó a los comerciantes por lo que no pueden recuperar la inversión realizada a principio de año. Esta situación pone en jaque al sector, que amenaza con seguir cerrando locales en la provincia.

Con la presión de este contexto, sabiendo que un número significativo de locales comerciales no abrieron sus puertas porque son atendidos por sus dueños, mayores de 60 años que no habían sido exceptuados, desde el sector siguieron elevando pedidos al gobierno sanjuanino. Una de las mayores solicitudes fue que se permita a esta importante franja etaria ser parte del grupo de exceptuados que transita por el microcentro; que los empleados mayores de 60 años y los dueños de locales, también puedan volver a sus actividades. Estos dos últimos puntos no fueron consentidos aún por el Ministerio de la Producción, pero sí desde este lunes, San Juan permitirá a los adultos mayores transitar por las peatonales y centros comerciales de la provincia.

La peatonal, con pocos visitantes.

“Es bueno que se haya abierto a este público finalmente, porque seguimos acumulando deudas y estábamos preocupados. Que el gobierno nos haya adelantado con dos días de anticipación la decisión de flexibilizar algunos puntos, también es bueno; para prepararnos”, remarcó Rodríguez.

La decisión de hacer parte de los consumidores a los mayores no es un dato menor, ya que gran parte de las compras son realizadas por este sector, por eso hay esperanzas de un repunte en este sentido. Otro de los puntos que solicitó la Cámara de Comercio de San Juan, junto con los demás comerciantes agrupados en otros frentes, fue la extensión horaria. Si bien, se solicitó que fueran dos horas, correspondientes al turno tarde, que es uno de los más fuertes en venta, el gobierno sólo autorizó una hora más. De esta manera, los minoristas y mayoristas podrán abrir sus puertas de 10 a 17 horas, de lunes a viernes y los sábados lo harán de 9 a 16. Los shoppings atenderán al público de 11 a 20.

Controles en el centro de San Juan, ya permiten a los adultos mayores transitar en zona comercial.

Si bien, estas medidas alientan a una mejora, hay preocupación porque las pérdidas son muy significativas. En San Juan hay cerca de 15.000 empleados de comercio y casi el mismo número de propietarios de locales. No todas estas personas han vuelto a la actividad en su totalidad. Aunque no hay números oficiales, salta a la vista que muchos locales se vieron obligados a cerrar sus puertas definitivamente, o por lo menos hasta que no se componga la situación.

El último informe de la CAME de abril es devastador; manifiesta que “el 94,5% de los comercios pymes relevados tuvieron declives en sus ventas y no cubrieron sus costos operativos”. Esto representa a más de 110 comercios relevados de todo el país. Es cierto que este movimiento se mostró atravesado por la cuarentena y falta de circulación del público, en los rubros esenciales también hubo una caída, del 31% anual en alimentos, bebidas, farmacias y ferreterías. Esta situación se refleja en San Juan de la misma manera.