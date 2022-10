Temor a una crisis mundial por la fuerte caída del banco suizo Credit Suisse

Las acciones del banco suizo Credit Suisse disminuían cerca de un 9% en los primeras operaciones. El motivo es la preocupación del mercado por el grupo, ya que finaliza un programa de reestructuración que se anunciará el 27 de octubre. El temor rememora la caída del gigante norteamericano Lehman Brothers, registrada en la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos. El director ejecutivo, Ulrich Körner, afirmó a su personal en un nota interna la semana pasada que Credit Suisse cuenta con un capital y una liquidez sólidos.

Koerner prometió a los empleados actualizaciones periódicas durante este “período difícil” y sostuvo que Credit Suisse estaba “bien encaminado”. En ese sentido, amplió: “Sin duda habrá más ruido en los mercados y en la prensa de aquí a finales de octubre. Todo lo que puedo decirles es que sigan siendo disciplinados y se mantengan tan cerca como siempre de sus clientes y colegas”.

“Sé que no es fácil mantener la concentración en medio de las muchas historias que se leen en los medios de comunicación, en particular, teniendo en cuenta las numerosas declaraciones inexactas que se hacen. Dicho esto, confío en que no confundan la evolución diaria de nuestra cotización con la sólida base de capital y la posición de liquidez del banco”, expresó. Según consignó el diario Financial Times, los ejecutivos de Credit Suisse buscan tranquilizar a grandes clientes, socios e inversores sobre su posición de liquidez y capital.

El Financial Times reportó que un ejecutivo de Credit Suisse negó los informes de que el banco había contactado formalmente con los inversores sobre la posibilidad de aumentar el capital e insistió en que estaban tratando de evitar tal medida en un momento en que la cotización del banco está en mínimos históricos y los costes de endeudamiento son más altos debido a las rebajas de calificación. En 2022, las acciones de Credit Suisse cayeron más de un 50%.

La semana pasada, el banco informó que está trabajando en posibles ventas de activos como parte de su plan estratégico. Al respecto, el banco explora la venta de su unidad de gestión patrimonial en América Latina, excluyendo Brasil, y está considerando revivir la marca First Boston, según informó la agencia de noticias Bloomberg.

Reuters informó el mes pasado que Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, también estaba buscando recortar alrededor de 5.000 puestos de trabajo, alrededor de un puesto de cada 10, como parte de una campaña de reducción de costos.