El ministro de Trabajo Claudio Moroni se refirió a la situación del empleo y destacó las mejoras en las cifras luego del piso alcanzado por la pandemia de coronavirus. Al respecto, el titular de la cartera laboral eñaló que “lo que estamos viendo es una buena evolución de lo que hicimos en materia de empleo. El semestre viene creciendo de manera leve. Y por primera vez creció el empleo asalariado independiente. También bajaron las suspensiones. De casi 700 mil a 450 mil”.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario agregó que “en el peor año de la historia económica argentina la caída del salario privado real en blanco es del 0,2% y estimamos que en diciembre va a terminar empardado con la inflación”. Como balance, Moroni subrayó que “si me hubieran dicho estos indicadores antes de la pandemia, yo lo hubiera puesto como una cifra muy ambiciosa" y remarcó que “la cantidad de desempleados totales que tenemos en 2020 es igual a la que teníamos en 2019. Alrededor de 3.200.000 trabajadores. No hubo una pérdida dramática de empleo en la pandemia. Son muchos pero lo que cayó dramáticamente fue la población activa”.

“Hemos seguido asistiendo a los sectores más complicados como turismo, gastronomía y hotelería. Se los sigue asistiendo con ATP y cuando finalice, hemos actualizado el sistema REPRO. Vamos a ir a un sistema más particularizado de asistencia pero con la misma lógica”, advirtió el titular de la cartera.

Por otro lado, comentó que “la paritaria estatal tiene particularidades. Con los aumentos de suma fija, se llegó a un 35 o 36%. Seguramente estén algún punto arriba de inflación en los salarios más bajos. En los salarios de más de $60 mil sí estamos viendo cómo vamos a resolver ese tema”.

“Estamos en una situación de un país pobre. No me preocupan los números de la UCA. Me preocupa la realidad. Tenemos un país complejo socialmente. Por eso, cuesta que haya impuestos tan generalizados pero también hay mucha gente que necesitamos asistir”, señaló Moroni. Asimismo destacó que “el nivel de actividad está creciendo. Desde 2015 no existían datos de crecimiento cuatro meses seguidos en la industria manufacturera como los que tenemos”.

“Cuando vayamos saliendo, va a haber que hacer una reforma tributaria integral. Hoy la capacidad de financiamiento del Estado es muy baja”, remarcó. En cuanto a los sectores destacó que “la construcción ya está creciendo” y concedió que “estamos con algunos problemas de insumos”.