La crisis económica no para de hacer mella sobre el empleo y el sector cárnico no es una excpeción. El Juzgado Civil y Comercial de 33° Nominación de la ciudad de Córdoba resolvió declarar la quiebra indirecta de La Taba SRL, firma que operaba en el Frigorífico Municipal de Cruz del Eje, según informó el Poder Judicial provincial.

La crisis de la compañía ya había sido expuesta en diciembre pasado, cuando se dio cuenta de su rápido deterioro: en apenas tres años pasó de anunciar inversiones a iniciar un concurso preventivo.

De acuerdo con la Ley de Concursos y Quiebras (24.522), este tipo de quiebra se dicta cuando fracasa o resulta inviable un proceso concursal. En este caso, el tribunal aplicó un criterio más amplio, ya que fue la propia empresa la que admitió la imposibilidad de continuar antes de presentar una propuesta de pago a los acreedores.

En su presentación judicial, la firma explicó que en los últimos meses su cuadro económico-financiero se agravó considerablemente, lo que volvió imposible sostener la actividad y avanzar con una oferta viable para saldar sus deudas.

Buscan reactivar la planta

La jueza Marcela Susana Antinucci convocó a la empresa, a los extrabajadores, al sindicato del sector, a la Secretaría de Trabajo de Córdoba y al municipio local a colaborar para intentar reactivar la planta. Además, remarcó que tanto el juzgado como las sindicaturas están disponibles para acompañar cualquier iniciativa que permita reabrir el establecimiento y recuperar los puestos laborales.

Cómo sigue el proceso tras la quiebra

En relación con los acreedores, se dispuso que las solicitudes de verificación de créditos presentadas durante el concurso preventivo seguirán siendo válidas en esta nueva etapa. Por otro lado, quienes tengan créditos posteriores a la apertura del concurso (15 de mayo de 2025) y previos a la quiebra (16 de marzo de 2026) deberán iniciar el trámite correspondiente por la vía incidental, tal como lo establece la normativa vigente.

También se mantuvo el cronograma previsto para la presentación del informe general por parte de la sindicatura, fijado para el 26 de mayo de 2026, junto con la actualización de los créditos verificados hasta la fecha de la quiebra.

Finalmente, se realizaron audiencias con representantes sindicales, autoridades municipales y las sindicaturas con el objetivo de evaluar alternativas que permitan sostener la actividad del frigorífico.