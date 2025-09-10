Las ventas minoristas pyme bajaron 2,6% interanual en agosto y van cinco meses al hilo en baja

Las ventas minoristas de las pymes marcaron un retroceso en la medición interanual con una baja del 2,6% en agosto. Comparado con el mes anterior, el descenso fue del 2,2% y van cinco meses al hilo con balances negativos. Respecto a la economía de los comercios, según selaló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el 55% indicó que se mantuvo en comparación al año anterior, mientras que un 35% (5 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró.

Por otro lado, el 49% de los comercios relevados sostiene que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 9%.

Las fechas comerciales como el Día del Niño aportaron cierto movimiento, aunque con resultados heterogéneos entre rubros. Predominaron las operaciones presenciales sobre las digitales y se observó una alta dependencia de promociones y planes de pago.

La "incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios, generando un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores", señaló el documento.

Por rubros, la única variación positiva interanual se dio en Farmacia (0,2%). Los demás sectores mostraron bajas: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-10,4%), Perfumería (-8,9%), Textil e indumentaria (-4,8%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%), Alimentos y bebidas (-0,9%) y Calzado y marroquinería (-0,8%).

En agosto, las ventas estuvieron influenciadas por factores estacionales, el impacto de fechas comerciales y la necesidad de recurrir a financiamiento para mantener el nivel de operaciones. En ese sentido, se observó una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago. Las ventas online tuvieron baja participación, predominando el canal presencial.

La venta ilegal callejera subió 10,3% en agosto en CABA

La venta ilegal callejera subió 10,3% en agosto, en relación al mes anterior, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) realizado en la Ciudad de Buenos Aires. El rubro más comercializado fue alimentos y bebidas, con el 46,4% del total y la avenida Avellaneda, en Flores, fue la cuadra más afectada.

Se detectaron 160 puestos de venta ilegal callejera en las áreas relevadas por la CAC en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la Entidad. Esto representó un aumento de 10,3% en relación a la medición previa (julio de 2025), aunque, en comparación con agosto de 2024, hubo un descenso del 86,6%.

El rubro más comercializado fue alimentos y bebidas, que abarcó el 46,4%, seguido por indumentaria y calzado con 32,5% del total. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la avenida Avellaneda, entre las avenidas y calles y la estación Once de Septiembre, entre las estaciones y plazas.

Por otro lado, hubo un crecimiento de 11,1% en los casos de piratería respecto al mes pasado, al detectarse un total de 40 casos. La Av. Avellaneda encabezó las falsificaciones del rubro Indumentaria y calzado y, la Estación Constitución, las del rubro de Óptica, fotografía, relojería y joyería.

En la ciudad de La Plata, se detectaron 49 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales. Este valor no representó cambios en relación a julio de 2025, pero hubo una baja de 45,6% con respecto a agosto de 2024.

Analizando las cuadras más afectadas, se observa que el primer puesto lo ocupó el Paseo de compras “El Ayuntamiento” con 20 puestos —esto es el 40,8% del total de puestos relevados en calles de la ciudad—. En segundo lugar, se ubicaron la Galería Apolo y el Pasaje 8 Bis con 10 puestos y una participación de 20,4%.

El rubro con mayor incidencia en las calles, avenidas y peatonales del centro comercial platense fue indumentaria y calzado, que representó un 73,5% de los rubros observados. Por su parte, óptica, relojería, fotografía y joyería se ubicó en el segundo lugar con 12,2%; y artesanías se ubicó en el tercer lugar con el 8,2%.