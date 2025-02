La insólita definición de Caputo sobre la inflación: "El dólar no está atrasado, los precios están..." El ministro de Economía Luis Caputo intentó justificar que el dólar no esté "atrasado" por la suba de precios durante el gobierno de Javier Milei pero dio un argumento que no pasó inadvertido.

06 de febrero, 2025 | 11.51 Luis Caputo, ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, ha reafirmado su postura en contra de una devaluación y ha señalado insólitamente que algunos precios en Argentina están "adelantados", pero que eso no implica un atraso cambiario. En declaraciones a LN+, destacó que la solución no es la devaluación, sino fomentar la competencia para ofrecer mejores productos a mejores precios. "La devaluación no es la solución" Caputo criticó a los economistas que insisten en la devaluación como mecanismo para ajustar la economía, afirmando que "se quedaron en el tiempo". Según el ministro, Argentina no ha logrado prosperar con constantes devaluaciones, sino que estas solo han aumentado la pobreza y las distorsiones macroeconómicas. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE "Si la devaluación fuera la solución, Argentina sería una potencia mundial", afirmó con ironía. MÁS INFO Guerra de aranceles Caputo rompió el silencio por la guerra de aranceles: "El mejor antídoto" Precios elevados: ¿Qué sectores se verán afectados? El ministro reconoció que algunos bienes y servicios en el país tienen precios por encima de los niveles internacionales, pero descartó que la causa sea el tipo de cambio. Ropa y automóviles Indumentaria: Caputo explicó que el sector textil ha sido históricamente protegido, lo que permite que las empresas cobren más caro en Argentina que en otros países. Mencionó un caso específico de una marca que vende en Chile la misma prenda que en Argentina, pero a la mitad de precio.

Autos: Aunque los vehículos son más caros en Argentina que en otros mercados, señaló que en Uruguay los precios son aún mayores. Además, adelantó que con la reducción de impuestos internos, los valores deberían bajar un 25%. Inflación y tipo de cambio: Proyecciones de Caputo En cuanto a la inflación, el ministro prevé que el índice de enero cierre en torno al 2,3%, con la expectativa de que en los próximos meses pueda alcanzar niveles por debajo del 2%. No obstante, reconoció que es difícil predecir cuándo la inflación mensual comenzará con "1 coma". MÁS INFO Inflación Milei y su insólita explicación sobre el "17.000% de inflación" Sobre el mercado cambiario, reiteró que no habrá una devaluación ligada al acuerdo con el FMI ni una eliminación inmediata del cepo cambiario. La salida del cepo, según Caputo, se dará cuando se cumplan tres condiciones clave: reducción del excedente de pesos, convergencia del IPC mensual y estabilidad en la inflación internacional. ¿Bajarán los precios en los próximos meses? El ministro confía en que la apertura a la competencia reducirá los precios de algunos sectores clave. Según sus estimaciones: La ropa bajará fuertemente en los próximos 12 meses con la entrada de más jugadores al mercado.

Los autos deberían ver una reducción de precio debido a la eliminación de impuestos internos. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN