En un año difícil para los trabajadores, ¿cómo le fue al salario?

Con casi la totalidad de los trabajadores alcanzados por los acuerdos firmados en el transcurso del año, la mayoría de los incrementos salariales fueron de entre el 30% y el 35%, aplicados bajo el recurso de las cláusulas de revisión salarial. Aunque los datos definitivos saldrán en enero, muchos de estos aumentos podrían terminar quedando por detrás de la inflación, aunque en una proporción bastante inferior a las previsiones del arranque del año.

La mayoría de los sindicatos cerraron sus paritarias con sumas extras o bonos de fin de año, y en algunos casos, con aumentos salariales por tres meses. Así quedó diagramada la escala de incrementos salariales:

1. Operadores de pulverizadoras: 58,5%

2. Químicos (trabajadores de baterías): 52,5%

3. Aguas y gaseosas: 50% + $ 10.000

4. Textiles: hasta 40%

5. Metalúrgicos (UOM): rozaron los 40%

6. Portuarios: 39% y bono de $ 30.000

7. Azucareros: 38%

8. Sindicato del Neumático: 37% más bono de $ 7.000

9. Bancarios: 34% más participación en las ganancias

10. Trabajadores de la carne: 34% y bono de $ 2.500

11. Empleados de Seguros: 34%

12. Docentes (paritaria nacional): 33,46%

13. Obreros de la Construcción (Uocra): 33%

14. UTEDYC - Trabajadores de Espectáculos Deportivos: 33%

15. Empleados de Comercio: 32%

16. Alimentación: 32%

17. Petroleros: 31% y $60.000

18. Camioneros: 30% y bono de $25.000

19. Aceiteros: 30% (más $11.700 de suma fija)

20. Personal Doméstico: 28%

21. Papeleros: 26%

22. Estatales: 25% y bono de $4.000

23. Químicos: 24% (más $10.000 y bono)

24. Sanidad (rubro droguerías): 22,3% y sumas fijas

La histórica paritaria de los estatales

Los trabajadores de la administración pública nacional recibirán un aumento del 25 por ciento en sus haberes, en tres cuotas que se pagarán entre febrero y mayo próximo, según el acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Fuentes oficiales informaron que el Gobierno y los sindicatos acordaron un incremento del 18 por ciento para cerrar la paritaria del convenio colectivo de trabajo del empleo público, que se suma al 7 por ciento dispuesto en octubre último y, de esa forma, alcanza el 25%.

El aumento será efectivo en tres cuotas (4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo), a las que se sumará un bono de 4 mil pesos para fin de año para los salarios de hasta 60 mil pesos brutos.

El acuerdo salarial firmado en las dependencias de la cartera laboral tiene un componente histórico: es la primera paritaria que firman en conjunto UPCN y ATE después de 14 años, dado que desde el 2007 ATE firmó cada año en disconformidad lo acordado por el otro gremio.

Los aumentos comprenden a 130 mil trabajadores públicos de todas las categorías, en tanto, a partir de mayo de 2021, se iniciará la nueva paritaria estatal que tendrá vigencia hasta mayo de 2022.

El acuerdo tiene además como antecedente la normalización laboral de unos 29 mil trabajadores estatales contratados desde hace más de cinco años y que ahora podrán concursar para integrar la planta permanente.

Conflicto de las cerealeras

Ya van 15 días de paro en los puertos cerealeros del país que tiene paralizadas las ventas al exterior de granos y subproductos. Los exportadores, que según indican tienen un costo diario por no operar de U$S 100 millones, ya estiman una brusca baja en la liquidación de divisas. Concretamente, ingresaron U$S 1.734.293.026 en noviembre pasado y ahora existe riesgo de que sea algo superior a los U$S 1000 millones.

Hay más de 130 buques que no pueden cargar desde harina y aceite de soja a trigo y maíz, entre otros productos, según un mapa elaborado por Zeni en base a Marine Traffic. Los exportadores, que habían anotado mercadería para aprovechar una baja temporal de retenciones en el complejo soja, estiman en más de U$S 1.700 millones el valor de la mercadería pendiente de carga.

El conflicto comenzó por una discusión salarial donde ambas partes, gremios y exportadores, todavía no parecen cerca de un acuerdo más allá de contactos informales en las últimas horas.

El lunes de la semana pasada hubo una negociación de más de ocho horas en el Ministerio de Trabajo, pero terminó sin avances Más allá de haber convocado a ese encuentro, con conciliaciones obligatorias ya vencidas el Gobierno no tuvo una actitud más activa durante el paro.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara), comunicaron que “ante la falta total de respuesta de parte de las cámaras patronales”, han definido la continuidad de la huelga nacional en la industria aceitera y de exportación de granos.

Según explicaron desde los gremios, la representación empresaria continúa sin brindar una respuesta en la negociación salarial.